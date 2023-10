El autor noruego Jon Fosse fue nombrado ganador del Premio Nobel de Literatura 2023 “por sus innovadoras obras de teatro y su prosa que dan voz a lo inefable”, anunció ayer la Academia Sueca en Estocolmo.

Según la Academia, el premiado de este año ha desarrollado un estilo que ha llegado a conocerse como el “minimalismo de Fosse”, que se ve por ejemplo en su segunda novela, “Steng gitar” (1985), en la que hace variaciones sobre sus temas centrales, como el del momento crítico de la indecisión.

Cabe señalar que la huella de su trabajo ha permeado en los escenarios mexicanos a través del teatro; por ejemplo, en febrero de 2015, la compañía Festina Lente Theatrum llevó a cabo la primera puesta en escena de Fosse en la Ciudad de México. Se trató de “Invierno”, con una temporada que duró alrededor de un mes, bajo la dirección de Julien Le Gargasson, en la sala Rosario Castellanos de la Casa de Lago. La actriz Pilar Valdez fue la protagonista y la traducción de la obra la hizo Pia Jensen.

Un año después Gargasson dirigió una corta temporada de la obra en el Teatro Casa de la Paz de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

“Invierno” es una historia de amor, en cuatro escenas, que empieza con el encuentro entre un hombre y una mujer, quienes coinciden en un parque. Sus diálogos minimalistas, materia prima de la búsqueda de lo esencial, confrontan al espectador y remiten, quizá, a obras referentes como las de Samuel Beckett y Edward Albee. Algunos críticos lo han comparado también con Henrik Ibsen, autor ineludible.

Al tomar el mapamundi y salir de México, hacia el Sur, se descubre que en Chile Daniel Veronese llevó a escena a Fosse y que en Uruguay hicieron lo propio Gabriela Iribarren y Anthony Fletcher, declara el director del Festival Internacional de Teatro de Manizales, Octavio Arbeláez, para el periódico colombiano “El Tiempo”.

Le Gargasson no fue el único en México al que le interesó la obra de Fosse antes de que el Nobel le abriera las puertas al gran público. En noviembre de 2015 terminó la temporada de otra de sus obras: “La noche canta sus canciones”, bajo la dirección del leonés Juan Manuel García Belmonte en el Teatro Benito Juárez del Sistema de Teatros de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. El argumento de “La noche canta sus canciones” no es tan lejano al de “Invierno”: Una pareja encerrada no sólo en un espacio físico, sino en sus propias vidas y su vínculo amoroso.

Cabe señalar que tras conocer su premio, el escritor compartió al canal público noruego NRK que se sentía “abrumado y agradecido. Lo veo como un premio a la literatura que ante todo pretende ser literatura, sin otras consideraciones; me sorprendí cuando me llamaron, pero tampoco tanto”.

Agencias

Edición en español

Cabe señalar que el autor noruego Jon Fosse será publicado en español por la editorial Random House, la cual incorporará próximamente a su catálogo cinco de sus obras, cuatro de ellas inéditas en esta lengua, para completar después el resto de su obra narrativa. Según informó la editorial, “Melancolía I” y “Det er Ales” serán los dos primeros títulos que se sumarán al catálogo, antes de final de año, a los que seguirán “Melancholia II”, “Kvitleik” (“A Shining”) y el libro de relatos autobiográficos “Scenes from a Childhood”.

La incorporación de estos títulos “forma parte de un proyecto gestado desde hace meses y que atiende a la voluntad del autor de tener toda su obra publicada en lengua española”, indicó la editorial.

Según el editor, Albert Puigdueta, la prosa de Fosse “pone en el centro a la literatura como una exploración continua de la posibilidad expresiva del lenguaje. En sus novelas y cuentos hay melancolía y también luminosidad, hay paisajes y atmósferas de gran intensidad”.

Puigdueta señaló que la intención de la editorial es publicar en lengua española el conjunto de su obra hasta la fecha, mucha de ella todavía inédita, en todo el mercado de habla hispana. Cabe señalar que Jon Fosse ya había sido publicado en español por la editorial De Conatus, con los siete volúmenes de “Septología” y “Trilogía”.

En primera persona

Nacido el 29 de septiembre de 1959 en Haugesund, Noruega. Fosse sufrió un grave accidente a los siete años, experiencia que influyó significativamente en sus escritos de adulto. Desde pequeño se sintió atraído por la música (tocaba la guitarra y el violín) y la escritura, y a los 12 años escribía letras para canciones.

Se matriculó en la Universidad de Bergen y estudió Literatura Comparada, Sociología, Filosofía y Teoría del lenguaje. Es doctor en Filosofía y profesor de la Academia de Escritura Creativa de Hordaland.

Su primer trabajo literario pagado fue por encargo de una institución noruega, una obra teatral titulada “Alguien vendrá”, que la crítica compara con “Esperando a Godot”, de Samuel Beckett. Su primera novela, “Raudt, svart” (“Rojo, negro”), se publicó en 1983 y fue escrita en nynorsk, uno de los dos estándares escritos del idioma noruego. Y en 1994 se representó su primera obra, “Y nunca nos separaremos”.

