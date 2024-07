Para más de una persona, ponerse al día con sus lecturas pendientes ya es todo un deleite. ¿Quieres intentarlo y no sabes cómo empezar? Esta selección es para ti.

Te presentamos diversas obras de los más distintos géneros y estilos, desde “El invencible verano de Liliana”, de Cristina Rivera Garza, hasta la obra póstuma del colombiano Gabriel García Márquez. En otras palabras, cualquiera que sea tu elección, no te arrepentirás.

El Universal

“Olor a hormiga” (2024)

Un viaje a través de la vejez con un toque de amargura y una pizca de melancolía. “Olvido” ya se siente como un monumento viviente a la edad. Ya no sale de casa, se limita a esperar a que el tiempo haga su trabajo, mientras se dedica a pintar libros y a discutir con su gato. Pero en medio de la monotonía, recuerda la llegada de una joven que parecía ser la cura para su soledad; sin embargo, la disputa se hace presente. Ahora, “Olvido” lucha por sobrevivir en medio del silencio y la falta de recuerdos, en tanto que las hormigas amenazan con hacer de las suyas en su hogar.

¿Dónde comprar? Amazon.

“Los Escorpiones” (2024)

Con más de 800 páginas, se ha destacado la habilidad de Sara Barquinero para ensayar diferentes estilos en una sola novela, la cual recorre diferentes ciudades y épocas. La historia nos sumerge en un laberinto de conspiraciones; los protagonistas, “Sara” y “Thomas”, se ven atrapados en una trama urdida por los poderes políticos y económicos, que buscan manipular a las personas mediante hipnosis y mensajes ocultos en libros, videojuegos y música para empujarlas al suicidio. Con todo, entablan una relación poderosa.

¿Dónde comprar? Amazon y librerías.

ESPECIAL

“En agosto nos vemos” (2024)

La última obra de Gabriel García Márquez vio la luz en el aniversario 97 de su nacimiento, el 6 de marzo de 2024. La historia sigue a “Ana Magdalena Bach”, quien, como cada 16 de agosto, viaja a la isla donde descansa su madre. Sin embargo, un encuentro fortuito con un hombre cambiará su vida para siempre, lo que la lleva a cuestionar la rutina que ha construido junto a su familia.

Esta cautivadora narrativa nos sumerge en una reflexión sobre el amor, el deseo femenino y la búsqueda de la libertad.

¿Dónde comprar? Amazon.

“Todo final es un comienzo” (2024)

“Toda relación tiene un comienzo. Esta tiene dos finales”. Así nos sumerge Dolly Alderton en su nueva obra. “Andy”, un entrañable personaje de 35 años, intenta lidiar con su ruptura con “Jen” después de cuatro años juntos. La vida a los 30 no es como la imaginaba: su carrera no despega, vive con un anciano paranoico, descubre que las aventuras de una noche no son para él y sus amigos cada vez están menos disponibles. En un momento en que todo lo que creía saber se desvanece, se aferra a la esperanza de desentrañar los misterios de su relación fallida.

¿Dónde comprar? Amazon y librerías.

ESPECIAL

“La ciudad y sus muros inciertos” (2024)

Haruki Murakami nos sumerge en una narración en la que el protagonista está enamorado de una joven que le desvela secretos sobre una ciudad amurallada; observa cómo su relación evoluciona, mientras ella muestra su íntima conexión con ese lugar enigmático. A medida que la trama avanza, una carta de despedida de la chica sume al protagonista en un profundo desconcierto y tristeza. Con el transcurrir del tiempo, la esperanza de un reencuentro se vislumbra en un lugar especial.

¿Dónde comprar? Amazon y librerías.

“El invencible verano de Liliana” (2021)

No sólo ganó el Pulitzer este año, sino también el prestigioso Premio Xavier Villaurrutia de Escritores para Escritores 2021. Este es un libro que todos debemos leer. El invencible verano de Liliana, de la reconocida Cristina Rivera Garza, narra la vida de su hermana menor, Liliana, quien a los 20 años, cuando era una estudiante de arquitectura, fue víctima de feminicidio a manos de su novio.

Es un homenaje a Liliana y una declaración de guerra al patriarcado, de acuerdo con Rivera Garza.

¿Dónde comprar?Amazon y librerías.

ESPECIAL

“Un lugar soleado para gente sombría” (2024)

Mariana Enríquez regresa al mundo del cuento con una colección de 12 relatos que exploran el lado más oscuro de la existencia. La autora promete sumergirte en un escalofriante viaje por lo desconocido, donde el mal acecha en cada esquina y los monstruos surgen de la realidad cotidiana. Desde una mujer que lucha contra fantasmas en las calles de Buenos Aires hasta una pareja que descubre el verdadero terror en un pueblo desolado, cada historia es una promesa de terror.

¿Dónde comprar? Amazon y librerías.

“Generosidad contagiosa: la idea definitiva que vale la pena difundir” (2024)

En este ensayo, Chris Anderson explora cómo la generosidad puede ser una pandemia positiva. En este contexto, invita a repensar internet como una herramienta para unir a las personas y promover la bondad. Argumenta que podemos utilizar la conectividad y la viralidad de las redes para fomentar la “conexión” y humanizar una sociedad polarizada y egoísta. Bill Gates recomendó este libro, pues ofrece un plan para una mejor sociedad.

¿Dónde comprar? Amazon y librerías.

ESPECIAL

CT