Bajo la premisa de explorar el deseo de ser madre, Isabel Zapata se adentra en reflexiones, apuntes, relatos e ideas en “In Vitro”, su libro más reciente editado bajo el sello de Almadía.

De formato híbrido, aunque apela al ensayo, el texto pretende unirse al diálogo abierto sobre la maternidad y sus múltiples aristas. En entrevista con este medio, Zapata explica que está “intentando entrar en una tradición de libros sobre maternidad que es diálogo vibrante y con mucha potencia literaria y artística. Yo estoy dialogando con otras mujeres, es un tema del que tenemos derecho a hablar”.

La también poeta recorre un camino por el que ya pasaron miles de mujeres que deciden la fecundación in vitro como método para ser madres, y en el trayecto reflexiona sobre cómo la sociedad algo que atañe a ellas.

“El cómo viven las mujeres su maternidad lo sabemos a través de las novelas escritas por hombres. Nosotras tenemos cosas por decir, es una experiencia muy literaria: hay misterio, hay miedo, expectativa y alegría… Está todo ahí puesto para que lo hagamos literatura. Teníamos una auto restricción por la idea que no son temas públicos, si no algo que tenías que discutir con tus tías en la cocina”.

En “In Vitro” no sólo está la expectativa de la futura hija que llegará, y la angustia y deseo de la madre, si no que el libro está atravesado por la ausencia materna de Zapata y el hueco enorme que esa ausencia produce.

“Cómo puede estar ausente algo que no existe todavía. Conozco a muchas mujeres que han pasado por estos tratamientos y no les ha resultado. Y por otro lado está la presencia de lo ausente: mi madre murió hace 18 años y con la maternidad se me presentó de manera muy clara, como en este tiempo no la había tenido. Las cosas cambian de lugar y se trasforman, lo que perdemos reaparece de otras maneras y lo que no tenemos y deseamos toma forma aunque aún no exista. Yo perdí a mi madre antes de que ella muriera, y gané a mi hija antes de existir”.

Un libro híbrido

Aunque formalmente “In Vitro” cae en la categoría del ensayo, la propuesta de Isabel Zapata explora muchos géneros literarios de manera condensada. De extensión breve, los capítulos se extienden en cuanto a diálogo con sus lectores. Cada frase está sustentada por el ritmo narrativo, por la investigación ensayística y por la apuesta poética del tema.

“Sentí que era el mejor género para este libro en particular, yo escribo también poesía, y me gusta la idea de explorar varios géneros y no quedarme atorada en uno en particular, y sentí que tenía sentido en este caso y quería meter fragmentos de mi propia experiencia pero también me interesaba incluir fragmentos de cosas que he leído. El ensayo es un género muy generoso porque en él cabe todo”, concluye la autora.

La frase

“Un tema que me interesa explorar, más allá de la maternidad, es el deseo. Es un libro sobre el umbral entre la vida y la muerte. Qué pasa cuando tienes un duelo atravesado a pesar de que han pasado muchos años. Me interesaba explorar el deseo de ser madre, desde dónde se construye, y el umbral entre la vida y la muerte a través de la maternidad”.