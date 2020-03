Limpieza del auto en tiempos de coronavirus

Las organizaciones de salud recomiendan guardar cierta distancia con otras personas, esto ante el reciente brote de COVID-19. Muchos prefieren, entre otras medidas, olvidarse del transporte público, debido a la alta concentración de gente y el difícil cuidado en la limpieza que puede tener este espacio. Es así que el uso del coche es una opción que parece lógica, pero la verdad es que también este puede ser un punto de propagación.

Lo ideal es detener las acciones comunes y quedarse en casa, pero si no es posible, y el uso del automóvil es inevitable, lo mejor será tener cuidado con la higiene de este espacio. Es por eso que se debe conocer el procedimiento adecuado para limpiar el coche, así como la implementación de productos para la eliminación de virus y bacterias, pero sin dañar el vehículo en el proceso.

Por fuera no hay mucho que especificar, el agua y el shampoo para coche es más que suficiente para conservar limpio al automotor y al no ser una parte de constante contacto no es necesario poner mucho empeño en este punto, pero si es recomendable limpiar de manera constante con algún antibacterial o desinfectante las manijas externas.

El interior es la parte donde más tiempo pasamos en un vehículo, por lo que debemos de tomar varios puntos en cuenta.

Primero que nada, la limpieza interna se debe de realizar de arriba hacia abajo, es decir, desde el techo hacia las alfombras, para que cualquier suciedad caiga sin comprometer otros componentes inferiores.

Para el techo se recomienda el uso de jabón neutro y algún producto especial con desinfectante, siempre aplicada en un paño húmedo y frotando de manera suave la superficie a limpiar.

Existen espacios que tienen mayor contacto con el conductor y los ocupantes del vehículo, y es ahí donde hay que poner énfasis y especial atención en la limpieza. El volante, tablero, descansabrazos, páneles de las puertas, palanca de cambios y cinturones de seguridad, son los elementos que más tocamos con las manos, por lo que se recomienda el uso de productos con desinfectante entre sus componentes, pero con el cuidado de que éstos no contengan abrasivos.

Los asientos y alfombras primero deberán ser aspirados, y en ambos casos se puede utilizar el jabón neutro o el producto especial. En estos casos también se puede optar por la limpieza a vapor, la cual se lleva a cabo con un detergente especial y una máquina de vapor, la cual proporciona un nivel de cuidado más intenso y después solo se tiene que realizar limpieza preventiva para mantener un nivel de higiene óptimo.

El uso de guantes y de gel antibacterial es una opción más. Los guantes pueden usarse al estar en el vehículo, y el gel es recomendable para antes y después de una sesión de manejo.

Con estos consejos será más fácil no contagiarse de ninguna enfermedad y de paso podremos darle el cuidado y mantenimiento requerido a nuestro vehículo, obteniendo dos beneficios de una sola toma de decisión.

JL