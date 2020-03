Consejos para comprar en línea

Utiliza una red segura

En nuestros días, es cada vez más sencillo que delicuentes cibernéticos aprovechen las redes abiertas para robar datos e información, por ello, es indispensable utilizar una red a la que sólo tú y tus familiares tengan acceso.

Compra desde sitios seguros

Muchos sitios web presumen de tener las mejores ofertas y de cumplir tus necesidades pero sin ser conocidos, por ello, es importante alejarse de ellos. La mejor forma de hacerlo, es comprabando si la dirección en tu navegador inicia con el prefijo https, que indica que estás navegando en un sitio seguro.

Busca y revisa las políticas de privacidad y devoluciones

El manejo de tus datos en línea es un asunto delicado. Por ello, es indispensable que cada tienda en línea tenga un acceso a su política de privacidad y manejo de información, para que no se haga mal uso de ella. Por otro lado, algunos productos que lleguen a tu domicilio podrían estar dañados o presentar algún defecto que no te satisfaga como cliente, así que debes de ser consciente que sí y que no puedes devolver a la tienda sin que te cueste más. Revisa los movimientos de tu tarjeta

Al pagar en línea suele ocurrir que por error se le haga un cargo extra a tu tarjeta de débito o crédito. Tras cada compra, verifica que lo que pagaste es por lo que realmente compraste para evitar quedarte sin recursos.

Maneja sanamente tus compras

Para evitar enfermedades, una sencilla recomendación a la hora de recibir tu pedido, ya sea del supermercado o de comida rápida, es que el repartidor deje lo solicitado en la puerta de la entrada de tu casa o edificio, rociarle desinfectante en aerosol y proceder a guardar todo en la despensa. Claro está que frutas y verduras se deben volver a lavar con agua y jabón.

