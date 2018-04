Lila Dipp, una mirada natural

Caer en el cliché del quehacer artístico no es una opción para Lila Dipp, la artista tapatía que se ha especializado en encontrar la belleza de las cosas y transformarlas en arte-objeto, siempre partiendo de su entorno y la fauna.

Con su nueva colección “Auspicio”, Lila Dipp exhibe su fascinación por la naturaleza, especialmente por las aves que la han cautivado por su forma de vida, por ese ir y venir construyendo nidos, de esa arquitectura temporal que logran para dar vida a nuevos pájaros, de esa libertad nómada que caracteriza al reino animal.

“Desde niña he venido a Chapala, me la paso en la laguna, en el cerro, hago muchas cosas al aire libre, me gusta mucho la naturaleza, estudié biología y me interesa que las aves son arquitectos al construir sus nidos, al igual que las abejas y las avispas, son expertas en la construcción de vivienda”.

Será en la galería Almagrande, de Ajijic, donde la tapatía inaugure su “Auspicio” conformado por 30 piezas inéditas elaboradas con técnicas mixtas, con materiales que ha pensado de manera específica pero también con aquellos otorgados por la naturaleza o que muchas veces son considerados como desperdicios.

"Todo tiene que ver con el vuelo de las aves, la libertad de volar, de estar e ir a donde uno quiere. Son piezas que incluyen nidos, panales, muchas cosas naturales. En los 26 años que tengo que carrera artística he hecho obras muy lúdicas que también tiene un toque de humor, otras son muy provocativas, siempre hay detrás una historia”.

La obra

Entre los materiales que Lila Dipp utiliza en “Auspicio” destacan maderas, panales y nidos abandonados, que acomodados estratégicamente en cajas tapadas con acrílico, adoptan desde formatos pequeños de 10x10 hasta un poco más grande de 50x60.

“Lo que voy encontrando a mi paso lo pepeno para construir mis historias que quizá no cambian en esencia pero sí en significado (…) incluyo cosas hechas de maderas como corazones tallados, pero son más cosas de la naturaleza como nidos, ramas, plantas. También coloreo las cajas, las restauro, porque la mayoría las recolecto del baratillo, de tiraderos, otras las mando hacer con carpinteros. La mayoría son materiales encontrados que, en mi taller, les doy otro sentido”.

Asiste

Exposición “Auspicio” de Lila Dipp, en la Casa de Arte “Almagrande”, ubicada en calle Chula Vista 140, en el municipio de Ajijic. Inauguración el sábado 21 de abril a las 17:00 horas. Entrada libre.