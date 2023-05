El primer libro de Roberto Villalobos, “Conspiración de los espejos” (El Tintero Taller Editorial, 2022), es un volumen ilustrado de poemas donde los textos tienen como referencias fundamentales la pasión amorosa y el cuerpo; asimismo, es una edición fruto del trabajo conjunto del autor y quienes colaboraron con él, entre ellos Marte Galindo, quien realizó las ilustraciones, y la diseñadora de interiores Isabel Villalobos.

El libro, por otra parte, fue presentado recientemente en el antiguo Palacio Municipal de Zapopan, evento en el que tomaron parte como comentaristas de la obra los poetas Nadia Arce y Jorge Souza; la primera, responsable del prólogo y el segundo, autor de lo que se lee en contraportada, donde establece que estos poemas “abren su luz a la sensualidad”.

Poesía y palabras

En este sentido, refiere Villalobos que “desde muy joven, me interesaron las letras; desde la primaria me atrajeron, el modo como hacían efecto en mí y en las demás personas, la transmisión de conocimiento. Ya en específico sobre la poesía, me atrajo mucho la obra de Villaurrutia, me interesó cómo las palabras podían referir algo de distinto significado”.

De este modo, “comencé a escribir algunas cosas, sobre todo poemas”, explica el autor, “y en la universidad, cuando estudiaba comunicación en el ITESO, publicamos una revista estudiantil que se llamó ‘El pregón de los gambusinos’, con Rubén Báez Cano, y ahí publiqué algunos poemas y cuentos breves. Puede decirse que la literatura me atrajo desde muy joven”.

Fruto del taller

Por lo que toca al libro, comenta Villalobos, “fue resultado de un taller que tuve con Nadia Arce; ahí trabajamos los textos y en varios ejercicios que se hacían semana tras semana, comencé a emplear un tono abiertamente erótico, y a raíz de esto, me sugirió que si ya seguía esa línea podía yo trabajar con la idea de conjuntar un libro. Así fue como me enfoqué en producir más contenido relacionado con el tema”.

Asimismo, El Tintero Taller Editorial es un proyecto que funciona como una incubadora de proyectos que culminan en un libro material; así, el poeta afirma que “inició como un taller, y a raíz de que Nadia Arce comenzó a unir a varios talentos, surgió la idea de comenzar una editorial que, aprovechando el semillero de creadores, el año anterior comenzamos con varios títulos”.



Línea para seguir

En estos términos, “Conspiración de los espejos” también debe a quienes fueron comentaristas suyos en la dinámica de taller literario; cuenta Villalobos que “me leyó Jorge Souza, también Rossana Camarena, y otros más, los cuales me hicieron observaciones que ayudaron al libro a que su contenido fuera más concreto”.

Por otra parte, destaca el poeta el valor de la experiencia para este libro, que es invaluable, “porque a fin de cuentas, uno no puede -muchas veces- escribir algo que no ha vivido; por supuesto, en un principio fueron dos o tres textos, en ellos se manifestaba cierto talento para desarrollar los temas (eróticos), y esa fue la línea que elegí seguir”.

Lecturas y diseño

Asimismo, los epígrafes dan cuenta de ciertos autores que son del agrado de Villalobos; afirma que “entre estos autores me interesa mucho Roberto Juarroz, y eso sirvió un poco para dar cuerpo al libro”, pero también, entre sus lecturas actuales, “está Homero Aridjis, quien tiene muchos años de trabajar en esto, pero lo esencial es que uno comienza a descubrir autores (como Alejandra Pizarnik, por ejemplo) y en ellos descubre cosas interesantes”.

En lo que respecta a las ilustraciones, el poeta conoció a Marte Galindo y su trabajo despertó su interés, “después le presenté el borrador del libro y le propuse hacer una colaboración, de modo que ella hiciera las ilustraciones; le gustó la idea y le di total libertad y que dibujara lo que se le antojara; asimismo, el diseño editorial de Isabel Villalobos es notable y hace del libro el resultado de una labor de grupo, porque creo que encontré a las personas adecuadas y les di la libertad de hacer las cosas. Yo tenía una idea, pero ellos me ayudaron a hacer un libro mejor”.

Las ilustraciones son de la artista plástica Marte Galindo. ESPECIAL

