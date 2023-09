Me he vuelto una persona distinta desde que comencé a leer, no más lista ni más sabia sino más empática, más crítica y más sensible ante lo que sucede diariamente en este mundo. Fueron los libros quienes me mostraron cómo serlo.

Los libros son una forma de vivir mil vidas, y es imposible vivir tanto sin cambiar una parte de ti. A veces me tocará ser una joven inglesa en el siglo IX que lucha por sobrevivir en la sociedad siendo educada y a la vez valiente. Otras veces podré ser un lobo, corriendo bajo la luna llena junto a mi manada mientras hacemos que el mundo escuche nuestra canción. Aunque mi vida favorita, siempre será ser una chica que el 29 de julio de 1714 hizo un pacto con la oscuridad tratando de escapar de una vida que no quería, comenzando su verdadera historia.

Los libros me han dado vida, han sido refugio, amistad y compañía, inspiración y una guía de por vida. Leer abre nuestras mentes y corazones, nos ayuda a ver más allá, nos hace ver a las personas como iguales, sin importar su sexo, identidad de género, religión o condición social. Ser lectores no nos hace mejores que el resto, pero nos hace más humanos. Porque los libros son esperanza de tinta y papel, y los lectores usan el poder de las palabras para cambiar el mundo sin dejar que el mundo, los prejuicios y las malas intenciones que en este habitan, los cambien a ellos.

Mariel de Jesús Sandoval Flores

"La importancia de ser lectora"

Verónica Galaviz

Verónica es una promotora de lectura y reconocida creadora de contenido, además de lectora apasionada que se define a sí misma como “una entusiasta del aprendizaje en el ámbito de los libros y la creatividad, sobre todo de compartirlo para que más personas se animen a crear”, quien se dedica a compartir su amor por los libros y la lectura en distintos ámbitos, uno de ellos siendo las redes sociales.

Su gusto por la lectura nace en una biblioteca de Guadalajara a la que solía asistir cuando era apenas una niña, Verónica comenta “me la pasaba increíble en la salita de libros infantiles, nunca estaba satisfecha cuando era momento de irnos”.

Actualmente, esa pasión se expande a través de su labor como promotora de lectura. “En verdad nunca dejo de emocionarme cuando alguien se acerca a contarme que leyó un libro que yo recomendé en mis redes o que mi contenido le motivó a comenzar a leer más. Es un honor y obvio el mejor pretexto para que me recomienden buenos libros a mí también”.

Recomienda como una buena lectura inicial “El libro de los libros” de Rodrigo Unda que, en sus palabras, se trata de “una guía súper ligera y amigable con todos lo necesario para aventurarse en el hábito de la lectura”. Sin embargo, si ella pudiera lograr que todo el mundo leyera un libro sería “Beautiful boy” (Siempre serás mi hijo) de David Sheff, orque sale Timothée Chalamet en la portada. Perdón, fuera de broma, porque es una historia con mensajes contundentes sobre empatía y resiliencia”.

Verónica comparte que la lectura la ha acercado a excelentes amistades y le brindó la oportunidad de tener el trabajo de sus sueños. Además, considera que la lectura es una herramienta que puede impactar en la sociedad de forma positiva.

“Sería increíble que más personas tuvieran acceso a esta. Ya no solo como medio de entretenimiento, también de educación”.

Finalmente, Verónica confiesa que un libro que ha cambiado su perspectiva de manera radical es “Persona normal” de Benito Taibo, puesto que “es un abrazo para todas las personas que alguna vez fuimos excluidas por ser consideradas “Raras”comprendí que en realidad sería una lástima si no lo fuéramos”.

Mensaje Mar Adentro

Insisto, además de obtener perspectivas distintas del mundo a través de las páginas, si tienes la fortuna de encontrarte con personas que comparten esa pasión por los libros, ganas conexiones muy lindas, personalmente, admiro mucho a mis amistades lectoras y estoy agradecida por lo mucho que aprendo de ellas.

VOLUNTADES Historias de éxito que trascienden

J.K. Rowling, una escritora británica, pasó por dificultades económicas como madre soltera. En 1990, tuvo la idea de Harry Potter durante un viaje en tren gracias a su gran imaginación, misma que había pulido durante años de lectura, puesto que, desde su infancia, la autora era una fanática de los libros.

Luchó contra la adversidad y múltiples rechazos editoriales antes de que Bloomsbury aceptara publicar su libro "Harry Potter y la Piedra Filosofal" en 1997. La serie de libros se convirtió en un fenómeno mundial, atrayendo a lectores de todas las edades.

Rowling continuó escribiendo los libros de Harry Potter, que se tradujeron a numerosos idiomas y se adaptaron en una exitosa franquicia cinematográfica. Su historia de pasar de la dificultad a la fama literaria la convirtió en una de las autoras más influyentes y exitosas de la historia, además de una filántropa activa.

Rowling comenta que antes de ser escritora, fue lectora, y que aquello le abrió muchos caminos a la hora de sentarse a escribir.

ECOS DEL DEBATE

“La lectura es una herramienta que impulsa a la juventud”

Soy una lectora de 15 años de edad, nací sin conocimientos y crecí con dudas, por suerte, los libros estuvieron siempre al alcance de mis manos. En una sociedad donde la gente ignora, un libro siempre ha sido mi herramienta más fuerte, mi fuente de conocimiento, mi escape, mi compañía. Y en una vida tan corta donde ver todo es imposible, he visto universos en las páginas de un libro.

Ximena Sofía González Gómez, Debatiente Mar Adentro

Soy una gran fanática de la lectura, es una gran herramienta que ayuda al desarrollo de los jóvenes. Considero que la lectura es uno de los mejores hábitos que se puede adquirir, además de que tiene muchos beneficios. Fortalece nuestra mente y refuerza todos los conocimientos que nos han dado en la escuela. Leer es aprender, aprender es educación, la educación es conocimiento, y el conocimiento es poder.

Mariana Guadalupe Ceba Polito, Debatiente Mar Adentro

10 NOTICIAS POSITIVAS

1. Jóvenes son invitados a participar como embajadores de la FIL con la Unión Europea durante las actividades de la feria.

2. Fue inaugurada una nueva Unidad de Atención para Mujeres en la colonia Alturas del Sur, en Culiacán.

3. Se sembraron 2600 árboles en la Reserva de Biosfera Mariposa Monarca en Michoacán.

4. Se pondrá fin a la extracción de petróleo en el Parque Nacional Yasuní después de luchar una década por esta acción.

5. India logra disminuir en un lapso de 14 años un 33% sus emisiones de gases de efecto invernadero.

6. Las aguas residuales pueden proporcionar energía a 500 millones de personas.

7. Libros de texto gratuitos sí serán distribuidos en Jalisco.

8. Dos mil libros viajeros llegan a la Biblioteca “Juan José Arreola”.

9. Rescata INM 154 migrantes de diversas nacionalidades en Sonora.

10. Dorely Medina, joven mexicana presentará proyecto en la NASA para cuidar la salud de los astronautas.

Mar Adentro propone

PARA LEER

“Ahora. Jóvenes escritores del sur de Jalisco” antología de textos escritos por autores del Sur de Jalisco.

PARA SABER

Elena Ponitowska es la cuarta mujer en obtener el premio Carlos Fuentes de Literatura en español.

PARA CONOCER

El Invitado de honor de la Feria Internacional De Libro de Guadalajara será la Unión Europea.

