La periodista y escritora Anabel Hernández está en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara para presentar su reciente libro “Las señoras del narco. Amar en el infierno” (Grijalbo). Esto sucederá hoy, a las 19:00 horas, en el salón Enrique González Martínez, en Expo Guadalajara. A propósito, EL INFORMADOR dialogó con la autora sobre este texto tan polémico como de investigación sobre los vínculos de celebridades nacionales y extranjeras ligadas a los capos del crimen organizado.

“Lo padre de la FIL es que permite a los autores tener una comunicación con los lectores mucho más allá de los libros. La gente quiere saber más sobre lo que uno piensa, sobre todo periodistas de investigación como yo que trabajamos temas del crimen organizado, sus conexiones con la política y las elecciones que están en puerta”.

Sobre cómo ha vivido esta aventura desde que se publicó el libro y comenzó a levantar ámpula en la opinión pública, principalmente entre las famosas que menciona, refirió: “Al menos lo que mis lectores no podrán decir es que yo no cumplo mis promesas. Lo prometido es deuda. En la presentación del 2021 de ‘Emma y las otras señoras del narco’, donde el salón de la FIL estuvo abarrotado y que los medios de comunicación estaban muy intensos, sobre todo los de espectáculos, yo les dije que esto todavía no terminaba, porque realmente lo que pasó con ese libro es que se abrió la caja de Pandora. Y creo que ni los periodistas de investigación, ni el propio gobierno y ni los ‘expertos’, realmente habían tratado de entender el rol de estas mujeres, ya sean famosas o no, las cuales forman parte de estas cúpulas de los cárteles como esposas, como amantes, como hijas y como madres”.

Recordó que el libro de Emma acaba de ser traducido al italiano en agosto de este año y se presentará en Roma: “Ha causado un gran interés esta óptica porque ni siquiera los propios italianos que tienen a la mafia más antigua del mundo, habían visto desde esta perspectiva el papel de las mujeres. Si bien es cierto, judicialmente sí se les persigue y si se les decomisan bienes, donde incluso ahora hay leyes donde se está pensando quitarle a los hijos de estas madres, no habían entendido realmente el papel psicológico y emocional que ellas significan para estos capos, ellos no podrían vivir en realidad sin estas mujeres”.

En “Las señoras del narco. Amar en el infierno”, una mujer llamada Celeste -actualmente en proceso de asilo político- es la protagonista de la historia, la voz que cuenta los detalles de su relación con Arturo Beltrán Leyva - con quien tuvo una hija-.

De hecho, acotó la Premio Nacional de Periodismo 2001, que en aquella presentación del libro de Emma, Celeste ya había hecho contacto con ella. “Yo estaba en la presentación con esta adrenalina de todo lo que estaba por venir, pues yo tenía mi primera cita con Celeste en enero”.

Expresó que a la salida de esa presentación tan sonada, Celeste le confirmó que era verdad lo que ella había publicado sobre Galilea Montijo y Ninel Conde -en el libro de Emma-, advirtiéndole que había muchas más mujeres famosas vinculadas con miembros de la delincuencia organizada.



La conductora y el capo

En “Las señoras del narco”, destacó Anabel, se explora aún más el rol de estas mujeres en la vida de estos capos, como el vínculo entre la conductora Galilea Montijo y Arturo Beltrán Leyva, “y cómo esa relación sacudió dentro del cártel, porque muchos no estaban de acuerdo con ella”: “Este mundo del espectáculo coludido con los cárteles de la droga es una especie de vehículo para hacer propaganda y normalizar la vida criminal”, donde las famosas, “son trofeos para estos hombres, para que en sus núcleos criminales, sean vistos como gente poderosa”.

Hasta el momento, reveló Anabel, tras publicar este libro no ha recibido alguna demanda por parte de las celebridades que se mencionan en él: “Por ejemplo, la señora (Karla) Panini que muy enojada dijo que iba a demandar, pues no, no ha llegado nada”.

En las investigaciones que se presentan en el libro “Las señoras del narco” destaca Sergio Mayer, actor, cantante, empresario y político, que según se describe, le hacía el camino más fácil a Edgar Valdez Villareal “La Barbie” para llegar a las famosas, y así éste recibía compensaciones en dólares. Al ser abordado por los medios de comunicación hace unos meses, el actor externó que la autora lo ha nombrado en varios de sus libros y la instó a que lo denuncie porque si tiene pruebas, sería una obligación moral para ella.

Incluso, recientemente estuvo en la FIL para presentar su autobiografía “Entre el infierno y el éxito” y en dicho evento resaltó que hubiera querido tener un careo con la autora: “Yo creo que más que venir a comentar conmigo, primero tendría que ir a la PGR a contarles su involucramiento en esto y sí, después sería lindo que me diera una entrevista”, señaló la periodista.

Finalmente, Anabel -quien es autora de seis libros- advierte que aún hay mucha información por revelarse y preguntas que necesitan respuestas, por ejemplo, por qué estás mujeres relacionadas con los capos no están en prisión y por qué no les decomisan sus riquezas. “Me parece que es tiempo de dar respuestas, me comprometo a que las habrá”.

Sinopsis

Una obra polémica

Tras publicar “Emma y las otras señoras del narco” y convocar a romper el pacto de impunidad dentro de los cárteles de la droga, Anabel Hernández recibió un inquietante mensaje. Mujeres y hombres respondieron al llamado, revelando los secretos del mundo en el que han vivido. Es así como Celeste, quien durante más de una década fue pareja sentimental de Arturo Beltrán Leyva, se convierte en la guía de un viaje en el infierno donde ella vivió y conoció a los jefes de la droga más temidos de los últimos tiempos.

Por medio de un testimonio sin censura, el lector sube a una montaña rusa y hace un recorrido con pendientes pronunciadas, giros inesperados y cruces mortales por el inframundo del narcotráfico. Celeste no solo abunda en detalles sobre las famosas Ninel Conde y Galilea Montijo y su vínculo con Arturo Beltrán Leyva, sino que revela la interacción de otras famosas como: Mariana Ríos, Dorismar, Betty Monroe, Karla Luna, Karla Panini y Patricia Navidad.

Agéndalo

Horario y sede

Presentación del libro y firma al final del evento de “Las señoras del narco. Amar en el infierno”, hoy, a las 19:00 horas, en el salón Enrique González Martínez, en el Área Internacional de Expo Guadalajara.

CT