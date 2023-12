Rafael Pérez Gay presentó “Todo lo de cristal” en el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara. A propósito de su reciente libro, el escritor y periodista conversó con EL INFORMADOR sobre esta obra donde mezcla la curiosidad de indagar en el pasado: “Yo soy un escritor que viene de la prensa, cursé la carrera de Letras Francesas, no terminé, soy prófugo, pero en el momento en el que logré derribar el muro que separa a la literatura y al periodismo, me sentí cómodo. Y no creo tampoco que se puedan hacer libros sin investigación, esa es la literatura a la que yo soy afín. Y en ‘Todo lo de cristal’ hay una investigación, porque es el encuentro de un hombre mayor que va en busca del niño que fue y para recordar tiene que ir a la hemeroteca a ver si alguno de esos hechos ocurrieron tal y como él los recuerda”.

Resalta por ejemplo, que este hombre busca las carteleras cinematográficas, “no todos los jóvenes saben que ante sólo podías ver las películas en los periódicos, los cuales sólo eran a blanco y negro”. Rafael indagaba en la hemeroteca estos acontecimientos y los entrelazaba después con la trama familiar que estaba desarrollando, “hacía una lista de las cosas que me faltaban, las buscaba en la hemeroteca, las traía y luego ya comenzaba a escribir literariamente ese material”.

Sobre qué tanto tiene de sus vivencias o de lo que se refleja en él mismo este libro, destaca que naturalmente el autor es él “y mi familia es la mía. Y escribo una cosa que se llama autoficción, es decir, ese momento en el cual un autor le pregunta a su propia alma sobre cosas muy importantes de la vida como el amor, la muerte, los padres, los hijos, el sexo y la lealtad. Entonces, he tomado eso y he buscado en un arco de la memoria que incluya algunos libros como ‘Nos acompañan los muertos’ y ‘El cerebro de mi hermano’ que trata la penosa enfermedad que al final le arrancó la vida a mi hermano, el escritor José María Pérez Gay, además también escribí ‘Perseguir la noche’ y ahora éste’”, donde indaga en la memoria y la nostalgia.

“Los que somos hijos menores, somos testigos, no somos protagonistas, vemos lo que está ocurriendo. Los niños son radares y un poco este libro es un informe donde el informante, ese es hombre adulto que recuerda al niño”, finaliza.

Sinopsis

¿De qué va “Todo lo de cristal”?

Un hombre adulto busca en la hemeroteca los hechos del pasado mientras un niño acompaña a su familia en los agobios de dinero, las adversidades cotidianas, la alegría de un campo de futbol, los primeros conocimientos de la calle. Magnética y sobrecogedora, “Todo lo de cristal” es una demostración de que recordar no es un acto pasivo, sino una forma de reconstruir; la memoria no es inexacta, sino creativa.

Sobre el autor

¿Quién es Rafael Pérez Gay?

Rafael Pérez Gay nació en la Ciudad de México en 1957. Estudió Letras Francesas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y ha publicado numerosos artículos y textos sobre literatura francesa. Sus ensayos sobre la prosa y el periodismo del siglo XIX, y acerca de climas porfirianos, autores decadentistas y encrucijadas culturales de fin de siglo, han aparecido en diversas publicaciones a lo largo de más de 40 años.

