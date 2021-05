Letras y música por los niños del Hospital Civil

Continúa abierta la convocatoria para donar a favor de los niños con cáncer y problemas renales en el Hospital Civil de Guadalajara. Con la promoción del libro El Puntito, de Luis Ernesto Martínez Novelo, la campaña está organizada por el hospital, Conexión y Letras para Volar (de la Universidad de Guadalajara). Se puede aportar a la campaña en www.donadora.org/campanas/el-puntito: Es posible aportar desde 100 pesos, con diferentes recompensas.

Luis Ernesto Martínez Novelo, también conocido como Lu y reconocido por ser el bajista de la banda mexicana de rock La Gusana Ciega. Este cuento infantil es una creación hecha desde antes de que se dedicara a la música: ''El cuento lo escribí en secundaria, era una tarea en la escuela, en el Colegio Madrid. Quedó guardado después de concursar, quedó en segundo lugar en un concurso de cuento infantil de la Ciudad de México. Cuando lo conoció Nelly Rosales de Conexión tuvo la idea de hacer algo con El Puntito, que fuera de ayuda, de responsabilidad social, de sinergia para que se sumaran buenas intenciones. Así se editó este libro en 2012''.

Casi un decenio después de su publicación, el libro ha traído muchas satisfacciones a su autor: ''Como que los papás te digan que lo traen para todos lados, que a donde llegan lo abren y se ponen a leerlo. Para mí ha sido inesperado, soy músico de otra índole, normalmente el rock no es para niños. Ha sido una cosa muy especial, muy apoyado por La Gusana Ciega también, hemos hecho funciones para niños y grabaciones''.

Una alianza constante ha sido con Letras para Volar, proyecto de la Universidad de Guadalajara para fomentar la lectura: ''Ellos se llevaron una cantidad grande de libros para zonas rurales, para personas vulnerables en la ciudad. Están en las bibliotecas. Seguimos trabajando con ellos. Ahora para esta segunda donación todo ha sido recaudado para los hospitales civiles de Guadalajara''.

En esta ocasión la meta es otorgar al Hospital Civil de Guadalajara 75 mil pesos, ya con casi 60 mil recaudado. Para Lu, unirse a estas causas es importante: ''Creo que debemos ayudar, cooperar, el ser humano tiene que ayudarse mutuamente. El Hospital Civil es una institución que trabaja mucho, tienen un dato interesante: su cupo regularmente está en 102 por ciento, está lleno y sobreocupado, están trabajando al límite. Sus datos duros son impresionantes: ingresan 32 niños diariamente. Hay que ayudar, el hospital es solo un ejemplo, hay muchas instituciones en esa situación''.

Sobre la música, Lu adelantó que La Gusana Ciega ya trabaja nuevo material, que seguirá a su discografía en estudio a Borregos en la niebla (de 2017): ''Estamos con incertidumbre por cómo van a ser los regresos. Hicimos varios streamings el año pasado, hicimos también tres capítulos, muy divertidos. Estamos grabando disco, justo hoy vamos a revisar el trabajo para un sencillo. Para el artista, para el creador, el espacio que ha dado el encierro es muy bueno''.

Ese gusto de crear durante la pandemia llega también a la escritura: ''Mi hijo está por cumplir 12 años. Parece que no, pero la vida de papá cambia todo. Él ahora está escribiendo, y estoy inspiradísimo por él. No sé si escriba para otro libro, pero quizá para un guion, para las historias en los videos de las canciones''.

Sobre el contenido del próximo material, Lu adelantó: ''En cuanto a colaboraciones estamos todavía viendo, serían segundas versiones. Las primeras versiones que tenemos son de diez canciones. Iba a ser un EP, pero estuvimos prendidísimos con todo lo que está acabado, porque quedó mucho material''.

Lu nos compartió sus hábitos como melómano en estos tiempos recientes: ''Me gusta mucho Billie Eilish, todo lo que ha sucedido alrededor de este talento, de ella y el hermano. Me gusta mucho Paul McCartney, que también trabajó material durante la pandemia. Me gusta mucho escuchar bandas sonoras. Ayer vimos una película que se llama 'La familia contra las máquinas', que se hizo en la pandemia, qué maravilla, la música también''.

OF