“Leonardo” retrata los claroscuros de la juventud

Los cumpleaños no siempre son felices, no al menos en “Leonardo”, la nueva producción teatral de Humberto Jiménez, quien llegará a Foro Periplo con una historia dispuesta a retratar los claroscuros de la juventud.

Humberto Jiménez, estudiante de quinto semestre de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara, detalla las inquietudes que lo llevaron a escribir y dirigir esta obra que explora el desdén o apatía a situaciones que, siendo joven, no se toman con la seriedad que se debe, pero también, cómo el mismo entorno replica ese desapego y desinterés al creer que las cosas de adolescentes no requieren de mayor atención.

“La historia se enfoca en un grupo de jóvenes un poco ingenuos, quienes le preparan una sorpresa de cumpleaños a Leonardo. En esta fiesta viven una situación que se sale de control y termina perjudicando a Leonardo, así comienza esta historia, de cómo también gira la impunidad ante la delincuencia. Como sociedad no estamos o no somos conscientes de que hay muchas cosas que los jóvenes hacen y no se toman cartas en el asunto porque son jóvenes, lo pasan por alto”, detalla Jiménez.

Con músicos en vivo y nueve actores sobre escena, en donde también participa la reconocida actriz y maestra Lucía Cortés, “Leonardo” brinda un panorama de reflexión desde la misma voz de sus jóvenes protagonistas, quienes ejemplifican la inmadurez ante situaciones que pueden resultar sumamente dañinas.

“A veces no tomamos la importancia necesaria a las cosas. Toda la obra es una metáfora relacionada a los cumpleaños, con los payasos, las mañanitas, globos, por ejemplo. Creemos que los cumpleaños son lo mejor de nuestras vidas, que ese día es el más feliz, pero lo cierto es que todos hemos tenido quizás algún cumpleaños feo, que te marcan la vida”.

Un vaivén de emociones

Humberto Jiménez señala que si bien el discurso central de “Leonardo” es crudo por las aristas que explora, los recuerdos que este protagonista lleva a escena para que el espectador descubra las razones de su sombrío cumpleaños, a la par existen respiros que detonan un vaivén de emociones para aligerar esta trama.

“Mostramos las cosas tal como son, a jóvenes como quizá somos la mayoría, mostramos a un país en el que también se hacen movimientos sociales virtuales, pero que no pasan de la pantalla y las redes sociales. Creo que el público se puede identificar muy crudamente, pero también hay escenas que son muy alivianadas, de esos recuerdos de cómo estos jóvenes convivían en las fiestas. La obra te lleva a una montaña rusa de emociones”.

¡No te la pierdas!

“Leonardo”, escrita y dirigida por Humberto Jiménez, en Foro Periplo (calle Prisciliano Sánchez 790, a unas cuadras del Expiatorio). Funciones: 21, 24 y 28 de noviembre y 1 de diciembre, a las 19:30 horas. Boletos: 100 pesos para estudiantes y 120 pesos acceso general.