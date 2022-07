León Krauze: Reactiva su podcast sumergiéndose de nuevo en las "Historias Perdidas"

“Historias Perdidas” está por iniciar una nueva temporada y de la mano de la plataforma Podimo, el periodista León Krauze, quien da forma y voz a estos episodios que exploran momentos históricos, sus protagonistas, contextos y mitos, comparte en entrevista con EL INFORMADOR las sorpresas que vendrán teniendo a personajes como Amelia Earhart, Billy The Kid, La Dalia Negra, Robert Hanssen, así como qué sucedió con el tigre de Tasmania, la aterradora penitenciaría Eastern State, el monje negro de Pontefract y el enigma de la mansión Winchester, en el centro de sus nuevas narraciones sonoras, por ejemplo.

Previo al estreno de la temporada el 19 de julio, León Krauze celebra que “Historias Perdidas” retome sus capítulos no solo con el afán de seguir explorando momentos peculiares de la historia y lo que ha trascendido de éstos entre leyendas, suposiciones y las razones que motivaron a sus protagonistas, pues también era un petición constante por parte de los fans que han seguido al proyecto en sus 60 episodios anteriores en su formato de podcast.

“Cuando pusimos pausa a la producción de ‘Historias Perdidas’ por distintas razones, fue muy emocionante y conmovedor recibir tantos mensajes de la gente diciendo que necesitan más historias perdidas. Gracias a Dios, con el apoyo de Podimo, nos animamos a regresar a este podcast que ha sido tan enriquecedor para mí y para el equipo de producción de Clío Podcast”, destaca León Krauze.

Ante los nuevos 12 episodios que se avecinan, León Krauze recuerda cómo es que “Historias Perdidas” ha evolucionado en su propuesta, al indicar que fue hace 15 años cuando el proyecto dio sus primeros pasos siendo un segmento en la radio con la intención de ofrecer un contenido atractivo al público, pero rápidamente fue arropado por la audiencia haciendo de la idea original un verdadero fenómeno para los apasionados por la historia.

“Desde hace varios años decidí retomar ‘Historias Perdidas’ para aprovechar la posibilidad, el lienzo maravillo y amplio que es la plataforma de podcast que me da la posibilidad de contar estas historias que tanto me gustaba contar con mayor amplitud, con producción muy sofisticada, muy atmosférica”.

Un viaje sensorial

Más allá de las historias y personajes que se ofrecen a la audiencia, León Krauze resalta cómo el formato y estilo de producción de “Historias Perdidas” ha sido clave para mantener al público que inició con el proyecto, pero también a traer a nuevas audiencias desde cualquier lugar del mundo, pues si algo ha caracterizado al podcast es el ambiente sonoro en el que se sitúa cada episodio, con elementos auditivos que ayudan a profundizar también en las emociones que se relatan.

“El equipo de post-producción es extraordinario, que aprovecha la experiencia y conocimiento de Editorial Clío, es de allí de donde surge el talento para crear lo más importante que es, a partir de la investigación y la narración, la atmósfera, porque si el podcast no te transporta a esa época, si no te lleva a la Inglaterra del siglo XIX, a la Rusia de los zares, a Roma, entonces no estamos logrando lo que queremos, porque tiene que ser un viaje auditivo a través del tiempo. Es un reto constante para nosotros”.

Con esta idea es cómo “Historias Perdidas” ha ofrecido un formato innovador para abordar la historia universal y los grandes mitos y verdades que han marcado a la humanidad, y más siendo un proyecto nacido desde México, en donde la forma de estudiar historia suele remitirse, en algunas ocasiones y principalmente en la educación básica, a solo memorizar fechas, nombres y lugares.

“Creo que para eso sirven los misterios históricos, este gancho, este anzuelo que son los misterios históricos. Nosotros siempre supimos que necesitábamos encontrar una manera de acercar al público más joven a la historia, que no fuera la manera clásica, la que conocemos todos, más árida. La mejor manera de hacerlo es encontrar ese pequeño enigma que nos hace decir ‘quiero saber más, cómo, no está claro cómo murió esta persona, dónde terminó esta civilización, si realmente existió aquello’. A partir de estos misterios empezamos a contar historias con ‘H’ mayúscula”.

Agéndalo

La nueva temporada de “Historias Perdidas” comienza exclusivamente en la plataforma de Podimo (https://podimo.com/latam/), el próximo 19 de julio con estrenos cada martes iniciando con la historia de Pompeya y un recuento de los desastres naturales que parten de erupciones volcánicas.