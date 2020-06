Leer para viajar con los autores

Viajar siempre ha sido una metáfora de la lectura. Una actividad ahora reducida al máximo por la contingencia sanitaria; viajar es también una manera de leer el mundo. Libros de viajes, ficción o experiencia han sido una constante en la literatura universal, que ahora tiene una nueva publicación con 14 miradas cuentísticas alrededor del viaje.

“Ligeros de equipaje: cuentos de viajes y viajeros” es el título de la antología temática hecha por Mónica Lavín y Jorge Abascal, presentada por la Editorial Cal y Arena. La escritora platicó vía telefónica sobre el origen de esta publicación: “Uno no tiene una idea cuando empieza un proyecto con qué va a coincidir. Jamás pensamos que iba a coincidir la salida del libro con una pandemia, con algo que nos iba a inmovilizar: a quitar la posibilidad del viaje. Jorge Abascal, a quien conozco por su escritura y porque me ha invitado a proyectos de difusión de la lectura, fue quien tuvo la idea de hacer un libro de cuentos de viaje. Sabía que me gusta mucho el viaje y que he hecho varias antologías. Las antologías son muy efectivas para poner al alcance de un lector diferentes miradas, estilos. Abre puertas al apetito lector, a conocer autores. Nos embarcamos en esto sin saber a qué editorial le iba a interesar. Nacía del espíritu de invitar a cuentistas, que cultivaran el género del cuento. Lanzó propuestas, después nos dividimos las invitaciones”.

El resultado es una selección de textos con el tema del viaje, con voces de diferentes generaciones y diversidad. Los escritores son Marco Tulio Aguilera Garramuño, Rosa Beltrán, Jaime Muñoz Vargas, Edmée Pardo, Alberto Chimal, Omar Nieto, Raquel Castro, Eduardo Sabugal, Ana Clavel, Paola Tinoco, Felipe Garrido y Edson Lechuga, además de los antologadores. Ya con los textos, Mónica comentó el montaje del libro: “Armamos el rompecabezas, hicimos una introducción al alimón. Después Jorge se fue al Vaticano como agregado cultural, y el libro encontró eco en Cal y Arena, que ha hecho muchas antologías temáticas. Yo aparezco como autora en algunas: son antologías con buena fortuna entre lectores y con mucho entusiasmo por los editores. El cuento es un género poco aplaudido por las editoriales: saben que el número de lectores no es el mismo de la novela. Cuando una editorial apuesta por el cuento hay que celebrarlo”.

A propósito de la actualidad, Mónica comentó: “El cuento, como la poesía, permite la relectura con tanto agrado. Producen otras cosas, estamos en otro momento. Ahora, desde el confinamiento, es otra experiencia de lectura”. En ese sentido de la pandemia, Lavín recordó otros libros que tratan temas similares: “El apetito que ha provocado leer ‘Muerte en Venecia’ (Thomas Mann), ‘La peste’ (Albert Camus), ‘Ensayo sobre la ceguera’ (José Saramago), para ver qué ha pasado, cómo hemos encontrado formas de sobrevivir. En ese sentido este libro invita a varias dimensiones: tanto a la nostalgia del viaje como su valor. ¿Por qué es inherente viajar, por qué no nos bastan las cuatro paredes, la casa, la colonia o la ciudad? Es algo que nos tiene insatisfechos. También creo que nos replantearemos el viaje de otra manera, a partir de lo que aprendimos ahora. El viaje se vive con un vértigo innecesario: las travesías de semanas, de meses. Ahora ni una semana. Creo que volveremos a replantear el viaje con experiencias que inviten más a la reflexión”.

Del viaje como motivo literario, la escritora comentó que “el viaje nos pone de otra manera frente a las cosas: estamos atentos a captar quiénes somos en el viaje, qué anécdotas nos da, qué historias nos brinda. Por eso no fue nada difícil la reacción de todos. Casi todos dijeron que tenían un cuento”.

La autora detalla que “los antologadores no deben estar” en el libro que antologan, “pero nos queríamos subir al barco: es un tema que nos importa. Yo escribí un cuento ex profeso para la antología. También invita a hacer un propio libro de cuentos, querer hacer un propio cuentario. En realidad si junto cuentos de muchos de mis libros podría tener una antología temática del viaje. Son reflexiones que no hacemos. Creo que en el fondo los escritores viajamos porque los libros nos llevan de viaje, porque hay un espíritu de curioseo”.

La antologadora comentó algunos de los cuentos de la antología: “Ana Clavel pensó en el viaje, pero en el del metro. Es el traslado, que no siempre es el transatlántico ni a otro país: puede no tener mucha distancia. El cuento de Jaime Muñoz Vargas es un cuento sobre un viaje regional de escritores, en Durango: es el viajero que llega a los lugares y nunca hay nadie en la presentación.

Pensaba en el cuento de Edmée Pardo, que me gustó mucho, es el cuento sobre un ascenso a una montaña. Es algo atípico, uno no pensaría que los escritores hacen eso, y Edmée sí, de ahí salió el cuento. El de Rosa Beltrán es una especie de repetición, de llegar a un lugar que se repite. Edson Lechuga tiene una frase: ‘viajar es huir’, él tiene un fraseo muy particular, habla de los encuentros que se pueden dar en los viajes”. Dentro de la variedad de estilos y subgéneros, Alberto Chimal explora el toque fantástico, mientras que Felipe Garrido propone el formato de la minificción.

