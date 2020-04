Las noches serán más divertidas con Montserrat Marañón

A propósito de la contingencia sanitaria que se vive por estos días en el país, la comunidad teatral ha estado presentando sus puestas en escena vía online, esto para motivar a la gente a que pase un rato ameno desde casa y también para hacerse visibles ellos como colectividad.

Hoy viernes 10 de abril se transmitirá de manera gratuita el espectáculo “Las noches con Monina Mistral”, protagonizado por la actriz Montserrat Marañón. Para acceder al contenido hay que ingresar a las cuentas de Instagram @teatromilan_forolucerna o @nocturnoteatro donde se pondrá el link que llevará a la exhibición del show.

En entrevista, Marañón comparte que el espectáculo al estilo cabaret es de cinco funciones, cada viernes se transmitirá una a las 20:00 horas. La de hoy cuenta con la participación de Ludwika Paleta, Eduardo España y María Penella. El guion de cada show es de Joserra Zúñiga y la producción es de Pablo Perroni.

“Esta fue la segunda temporada que se estrenó el año pasado y tenemos la fortuna de haber grabado y registrado toda la temporada. Entonces, aprovechando la cuarentena, vamos a transmitirla, cada viernes habrá un capítulo nuevo, y hay que aprovecharlo, porque vamos a emular todo el sentido del teatro: que es ir a una función, sentarte en tu butaca, abrir el telón y que comience el show y eso pasará en la pantalla, el show solo se subirá una vez, no se va a guardar ni a subir a ningún portal”.

Que se transmita el proyecto bajo este formato, es una gran oportunidad para la gente que no pudo verlo; por ejemplo, el público del interior de la República Mexicana. “La misión del actor y la actriz es entretener a un público, conmoverlo y emocionarlo, es nuestra máxima misión, nuestro quehacer, y está padrísimo que en momentos como éste donde mucha gente también está en crisis emocional, porque estar encerrado no es fácil, porque viene mucho miedo, no sabemos qué va a pasar con el país y cómo vamos a atravesar esta pandemia, en fin, es un momento de incertidumbre, así que para quitar el estrés y subir el sistema inmunológico, está padrísimo ver un show que te va a entretener y te pondrá de buenas”.

Lo que viene

Por la contingencia se quedaron detenidos dos proyectos en los que participa Montserrat, pero espera que en cuanto pase esta crisis, se reanuden las filmaciones. Una es la película “Sexo pudor y lágrimas” donde será parte del contexto de uno de los personajes centrales y el otro proyecto es la telenovela “La mexicana y el güero” donde interpretará a la mejor amiga del personaje protagónico que hará Itatí Cantoral.

La dinámica del espectáculo

“Monina Mistral” es todo un personaje, una diva que se quedó en la estela de la década de los años 80. “Ella dice que fue una competencia directa de Verónica Castro con estos programas icónicos de los 80 y de pronto ella tiene un romance con un político y se ve envuelta en un escándalo, tiene que salir del país desterrada y Pablo Perroni, quien es el productor, la va a encontrar y la regresa al teatro a hacer el show que siempre hizo en televisión, el cual es un espectáculo de cabaret con entrevistas”.

Destaca Montserrat que “Monina” es irreverente, imprudente e impertinente: “No entiende mucho de lo que está pasando ahora, está descontextualizada de la época. Entonces, hay muchos artistas que ni siquiera conoce. Ella podría tener entre 30 y 70 años, porque es de esa generación de estrellas que todavía se aferra a la juventud”. Durante el desarrollo de la velada, “Monina” pone a cantar y bailar a sus invitados y los saca de contexto con sus preguntas, pero ellos también la ponen en aprietos.

JL