Las letras de Chris Pueyo honran a su abuela

Uno de los autores jóvenes más reconocidos de España es Chris Pueyo, quien promueve su tercer libro: Un homenaje a su abuela Carmen, a quien ya había dado a conocer a sus lectores como “La Dama de Hierro” en “El chico de las estrellas”, obra con la que comenzó su carrera literaria en 2015.

En su más reciente entrega, el autor convierte a dicho personaje en una digna protagonista de su propia historia, “La abuela” (editado por Planeta).

En entrevista, Pueyo detalla que su abuela marcó su vida y mantiene “un vínculo muy especial con ella, porque para mí más que mi abuela, es mi madre”. Y lo remarca muy bien al inicio del libro: “Madre son las cinco letras de la palabra hogar, un plato caliente sobre enero, o unos pantalones nuevos cuando el asfalto deshace tus rodillas”.

El autor notó la potencialidad de su abuela para convertirse en personajes a través de un entrecruzamiento de emociones. “Cuando te propones el reto de escribir un libro sabes que éste es para contar cosas y en este caso, tenía que cederle la voz a mi abuela. Ha sido emocionante porque me parece importante saber de dónde venimos y preguntarnos quiénes somos, y creo que nuestras abuelas y abuelos tienen las mejores historias. Algunos pasajes del libro son tremendamente crudos y duele saber que no puedes viajar hacia atrás en el tiempo para ayudar a la persona que amas, pero sí puedes conmemorarla de alguna manera y hacer que todo haya valido la pena”.

Con este libro, Chris descubrió algunos hechos, como que su abuela estuvo en la cárcel, también vivió sus miedos y sus victorias, pero sobre todo, se dio cuenta de que a pesar de la diferencia de generaciones, se parecen mucho. “El sitio del que vengo es el mismo al que quiero llegar, curioso, ¿no?”. Confiesa que su abuela ya leyó el texto y se emocionó, aunque también se molestó un poco al leer los detalles del capítulo 13.2, titulado “Los martes vuelvo a casa”.

Pueyo admite que “no es un libro muy comercial, que la portada a primera vista quizá no llame la atención y que los jóvenes, en general, no se van a sentir identificados con una mujer que sobrevivió a la dictadura (franquista), pero es lo que me apetecía escribir y lo hemos conseguido. Creo que la gente tiene que conocerte haciendo aquello que te hace feliz”.

La realización de un libro es un reto constante, este es el número tres para Chris, el anterior es “Aquí dentro siempre llueve” (2017), así que presentar un nuevo proyecto siempre es motivo de satisfacción: “Como es un libro-testimonio, una autoficción, me he visto con el reto de respetar y mantener lo más intacta posible la voz de mi abuela. Al fin y al cabo esta es la vida de ella, pero contada desde los ojos de un nieto, por lo que el libro no gira únicamente en décadas pasadas, vamos dando saltos, como lo hacía ella de pequeña a la comba, entre el pasado y nuestro presente en un salón, merendando pipas y café, en lo que me cuenta su historia; enredados, también, en los problemas más cotidianos del día a día. El final de este libro no tendría sentido sin nuestro presente”.

JL