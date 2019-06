Lamentan muerte del editor Ramón Córdoba

La comunidad cultural lamentó durante el jueves por la mañana la defunción de Ramón Córdoba (quien murió el miércoles por la noche), legendario editor de Alfaguara y autor de libros como “Cada perro tiene su día” y “Ardores que matan”.

“En nuestros años de madurez, al conversar con un amigo brillan en el horizonte tanto las lecciones aprendidas como las luces de la juventud y es posible mirarlas con gratitud y sin nostalgia”, se lee en la imagen compartida por la casa editorial Penguim Random House.

Xavier Velasco, Carmen Boullosa, Alejandro Páez Varela, Alma Dela Murillo, Marisol Schulz y Benito Taibo fueron algunas de las figuras que se despidieron del también profesor, licenciado en Letras Hispánicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Iztapalapa.

“Muchísimo pesar, me llama Mayra González para decirme tristísima: ya no está con nosotros Ramón Córdoba (nuestro editor en Alfaguara y amigo querido), muchas novelas se nos quedarán desde hoy huérfanas de Ramón”, escribió Boullosa a través de Twitter.

Entre los libros que editó Ramón Córdoba destacan títulos de Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa, de acuerdo con la Enciclopedia de la Literatura en México.

La escritora Laura García también lamentó la muerte del editor y dijo que todavía no podía asimilarlo. “Las letras y todos los que las amamos, te vamos a echar mucho de menos. Descansa en paz ese corazón tan lleno de vida. Abrazos y cariños a su familia”.

Igualmente, la directora de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara (FIL), Marisol Schulz, expresó sus lamentos vía redes sociales: “Ramón, Ramoncito, Ramón Córdoba, no quiero creer que ya no te veré en esta vida. Cuántas anécdotas, cuántas aventuras literarias tuvimos. Cuántos años fuimos un gran equipo. El mejor editor literario que he conocido en tantos lugares”.

Ramón Córdoba nació el en la Ciudad de México y trabajó por casi 40 años en la industria editorial y de las artes gráficas, además de fundar tres revistas literarias. Además, ganó los premios Arnaldo Orfila a la Edición Universitaria y Caniem al Arte Editorial, este último en tres ocasiones.