La poetisa que resistió a la censura

Adentrarse en cada uno de los pasos que la poeta rusa Anna Ajmátova marcó en su vida, buscando la libertad y dar voz desde la literatura y el pensamiento, es lo que plantea Alberto Ruy Sánchez en “El expediente Anna Ajmátova”, su más reciente novela, en la que el autor recorre las glorias y tragedias nacidas con el régimen soviético y cómo pese a todo castigo y persecución, la poesía logró aferrarse a la sobrevivencia.

De regreso a Guadalajara para encontrarse con los lectores en la Feria Internacional del Libro (FIL), el escritor presenta “El expediente de Anna Ajmátova” bajo el sello de la editorial Alfaguara. Esta obra es la número 33 en su trayectoria, y es la antesala a los festejos por su cumpleaños 70.

El origen del interés por una mujer como Anna Ajmátova viene de antaño, resaltando que más allá de la documentación e investigación que ha hecho con cada personaje e historia, el principal aprendizaje ha sido saber escuchar.

“Llegó con mi primera educación, estar casado con una feminista de los años 70, todo comienza ahí. Margarita, mi mujer, me enseñó a leer de otra manera, con un oído más atento a la voz de las mujeres, escuchar más el deseo femenino. Me di cuenta muy pronto, que más allá de lo que yo pensara, opinara o quisiera; incluso, más allá de lo que ella -Margarita- pensara, era importante escuchar a muchas mujeres. Todo mi proyecto de la exploración del deseo que hay en los libros de Mogador, un proyecto que me tomó 30 años, tiene como base fundamental esta escucha del deseo femenino”, comparte el escritor en entrevista con EL INFORMADOR.

Transitando entre proyectos y publicaciones y con ese permanente interés por las corrientes artísticas, sus exponentes y cómo comprender el deseo, Alberto Ruy Sánchez fue acercándose al legado e historia de Anna Ajmátova, hasta que en la creación de la novela “Los sueños de la serpiente” se darían los primeros destellos de la musa que ahora es su protagonista.

“Ahí hay una mujer policía que ayuda a su amante, lo salva, y esta policía es la que cuenta la historia de ‘El expediente de Anna Ajmátova’, que es una mujer capaz de no actuar como esos directores de campos de concentración nazi, que decían que sólo obedecían órdenes”.

Alberto Ruy Sánchez puntualiza que explorar cada una de las facetas de Anna Ajmátova, quien llevó su voz y poesía hasta los formatos menos pensados y enfrentó a las limitantes impuestas por el machismo, fue una tarea titánica, no solo por los contextos que rodearon su infancia, a su país y a su familia, sino también por el impacto que causó a la literatura su rebeldía, de cómo a la fecha sigue inspirando y sorprendiendo a nuevos lectores.

“Mi personaje reflexiona y en un momento hace un acto de sororidad con Anna Ajmátova, es la historia de un acto solidario de una mujer con otra, es la historia de la mujer solidaria de cómo trata de comprender la historia de esta mujer a partir de cómo se va volviendo poeta, de cómo esta búsqueda de su voz poética es lo que la hace fuerte, es lo que le da la capacidad cada vez de sobrevivir a las situaciones tan difíciles que le tocó en su vida”, finaliza.

