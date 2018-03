La obra en tiempos de redes

Tres personajes en busca de definir su vida, sus amores, resolver sus problemas… la vida es difícil, pero también es corta, nos dice la puesta en escena “Actualizando perfil”. Con texto de Álex Fernández y la dirección de Guillermo Covarrubias, esta obra llegó al Teatro Vivian Blumenthal en busca de un público ávido de propuestas frescas.

Para darle vida al texto están los actores Carolina Ramos Karlek, Mario Montaño y Darío Rocas. Karlek tuvo el acercamiento al texto de primera mano, cuando el autor le presentó la obra: la propuesta fue hacer el personaje femenino cuando se montara la pieza: “Me gustó mucho el texto, me pareció muy actual, muy divertido. Después hizo la invitación a mis compañeros”.

Mario Montaño compartió su acercamiento: “Me mandaron el texto, no me dijeron cuál personaje haría. Es una comedia de situaciones poco convencionales. Es muy actual, habla de las relaciones que tenemos los jóvenes… y los no tan jóvenes. Me pareció muy rico, muy interesante”. Darío Rocas agregó: “Me habló Álex, antes de leer el texto dije sí. Cuando lo leí comprobé que es un proyecto interesante. Es un tipo de teatro que viene muy bien, a la sociedad y al teatro en general”. Para Montaño, un atractivo de la obra fue la idea de “Hacer algo no tan clavado, pero que en la misma comedia trabajáramos unos personajes complejos. La comedia nos permite como actor: tener un personaje complejo aunque la situación sea simple”. Además, para el equipo estar de nuevo bajo la dirección de Covarrubias fue positivo: “Es un director al cual admiramos y respetamos muchísimo… Nos conoce desde hace tiempo: no nos permitió estar en lugares comunes. Eso fue enriquecedor para el proceso”, agregó Mario.

Al presentar una puesta en escena fresca y atractiva, “Actualizando perfil” es también una oportunidad para darles la bienvenida al teatro a nuevos públicos. Mario comentó: “Hay jóvenes que desgraciadamente nunca han ido al teatro. Esta puesta en escena los vacuna para que regresen. Los temas que tocan son muy actuales: les va a tocar el corazón a unos, en la mente a otros”. “Y en el celular a otros”, agregó Karlek.

De las experiencias que han tenido ya con las funciones, Darío dijo: “Ha sido rico ver este espacio a una capacidad importante y con la gente contenta. El teatro también es eso, venir a divertirnos”. Y es que por la temática hay un vínculo entre el texto y el público: “Se identifican desde chavos muy jóvenes, hasta personas ya de edad adulta que ven estas situaciones en sus hijos o nietos”, dijo Carolina Ramos.

ASISTE

“Actualizando perfil”/ Teatro Vivian Blumenthal/ martes 6, 13 y 20 de marzo/ 20:00 horas. Boletos en taquilla y en el sistema Ticketmaster: $120 pesos general, $100 pesos con descuento, $80 pesos en preventa.