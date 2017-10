“La mujer justa” llega al ITESO

Este martes 24 de octubre a las 19:30 horas en el Auditorio Pedro Arrupe, SJ del ITESO, llega la obra teatral “La mujer justa” con las actuaciones principales de Verónica Langer, Marina de Tavira y Juan Carlos Colombo. El montaje es traducido y adaptado por Hugo Urquijo y Graciela Dufau, la dirección es de Enrique Singer y se da en el marco del 15 aniversario del Festival Cultural Universitario de dicha casa de estudios. La entrada es libre.

Al respecto, Juan Carlos Colombo habla de este espectáculo que tiene dos años realizándose en la Ciudad de México y que sigue estando muy vigente también a través de sus giras por el interior del país. “Guadalajara me encanta, no dudo en ir si me llaman, y estar en un festival universitario es interesante porque se trata de un público muy receptivo. La obra toma una serie de temas que arrancan desde la juventud hasta la madurez sin que haya un cambio externo, pero sí pasan muchas cosas durante toda una vida”, explica el actor.

La Mujer justa está de regreso. Nos vamos a Guadalajara el próximo 25 de octubre. ¡Los esperamos en el @ITESO! Entrada libre. pic.twitter.com/fNVLgItf7n — Mujer Justa Mx (@MujerJusta_mx) 17 de octubre de 2017

En la trama se desarrolla el tema de las relaciones sentimentales y la soledad. “María” (Langer) encuentra en la cartera de su cartera una cinta violeta que le develará un amor secreto. La segunda esposa de este enigmático hombre, “Judit” (De Tavira), revela una verdad compleja, cambiante y llena de rencor. Y Peter (Colombo), el marido de las dos, evoca sus sentimientos por estas mujeres cuando ya las ha perdido para siempre.

“En la obra se vive el desencuentro amoroso, son historias que por lo general son las más dolorosas y conocidas por todos porque el desencuentro amoroso es más frecuente. La obra se cuenta con una ironía muy fuerte, hay momentos de hilaridad, es una historia atractiva que atrapa desde un principio”.