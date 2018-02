La magia de Leonora Carrington invade el MAM

La exposición retrospectiva “Leonora Carrington. Cuentos mágicos”, proyecto museográfico que demandó más de un año de trabajo y que involucró a diversas instituciones tanto públicas como privadas, fue presentada por la Directora General del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), Lidia Camacho.

Explicó que esa modalidad de cooperación permite ofrecer al público diversas muestras extraordinarias fundamentales para su formación estética y su enriquecimiento espiritual, en este caso, a través del homenaje que se le rinde a esta artista, quien encontró en México el terreno fértil para su propia vida y para el desarrollo de su obra”.

Destacó que para el público joven será muy importante descubrir, de esta manera integral a Leonora Carrington, a quien tal vez no conocen cercanamente. “Esta ocasión es propicia para que ese sector de la población tenga un primer acercamiento a la artista, y para el público que ya la conoce, una oportunidad para reencontrarla”, dijo.

“Leonora Carrington. Cuentos mágicos”, curada por Stefan van Raay y Tere Arcq, integra más de 200 obras de colecciones de México (Museo Nacional de Antropología, Colección Pérez Simón y otras), Estados Unidos (The Metropolitan Museum of Art y The Pierre and Maria-Gaetana Matisse Collection) y otras de Europa.

Tere Arcq aseguró que uno de los puntos nodales de esta exposición es que “por primera vez conoceremos el espíritu de Leonora Carrington plasmado en diversas obras, ya que ella fue una artista total al incursionar en el cine, el teatro y la literatura; la muestra está integrada por pintura de caballete y mural, gráfica y dibujo.

Además, añadió, se podrá apreciar escultura, máscaras y diseños escenográficos, tapetes, fotografías, documentos, libros y objetos personales (muchos de ellos inéditos) los cuales revelan las analogías iconográficas, simbólicas y literarias que nutrieron su imaginario desde la infancia y fundamentaron su energía creativa en la edad adulta.

Dicha exhibición propone una revisión de la carrera de la artista durante un periodo de más de 60 años, con un enfoque que destaca los intereses plásticos, literarios, filosóficos y sociales de Carrington, desde sus inicios como pintora en formación y escritora surrealista en Francia y Nueva York (1937-1942), hasta sus últimos años en México durante la primera década del siglo XXI.