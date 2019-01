La literatura hispana a la alza

Después de obtener el Premio Planeta 2017 con “El fuego invisible”, Javier Sierra finalizó la gira de esta novela durante la Feria Internacional de Libro (FIL): “El viaje lo inicié en noviembre del 2017 cuando el libro se publicó en España, también se lanzó en México, y desde ese momento hasta ahora he recorrido 60 ciudades de ocho países y he dejado atrás 116 mil 76 kilómetros. Quise llevar la cuenta porque, como dicen los gringos, mis ‘booktours’ son muy intensos siempre, pero el de la editorial siempre es un poco más”, contó el autor español.

Durante el tiempo de gira, Sierra tuvo la oportunidad de acercarse a sus lectores y adentrarse a la cultura de los diversos países que visitó. “La impresión que yo me he llevado es que la literatura en lengua española está viviendo un momento de crecimiento, de alza, hay como una vibración, un magma interesante que hace que los autores contemporáneos sean bien recibidos y sean escuchados. Los libros y las propuestas que generan estos autores que escriben en español, ya no solo son discutidas en su entorno habitual, sino que empiezan a traducirse en otros idiomas”.

Consolidar al idioma

La obra del escritor hispano se publica en 44 países, por lo que continuamente tiene encuentros con sus seguidores sin importar la latitud del mundo, hecho que se da actualmente, pues recuerda que “hace 10 años éramos Carlos Ruiz Zafón y yo prácticamente los únicos que hacíamos esto en España y ahora en cambio no, te puedes encontrar a Sergio Ramírez en Alemania dando una charla o a Zepeda Patterson participando en Francia en un coloquio, o autores de habla hispana en cualquier sitio del mundo, por lo tanto eso es una muy buena noticia”.

Destaca que el Instituto Cervantes ha hecho una valoración sobre el crecimiento de los lectores en lengua española, y sitúan la cifra en 570 millones de personas en todo el mundo “que hablamos y escribimos en español y nos entendemos en este idioma, esto es una potencialidad maravillosa, que dará mucho más de qué hablar. Los escritores de esta época en concreto tenemos una responsabilidad especial, si lo hacemos bien y consolidamos una buena literatura, estaremos sembrando una gran semilla para el futuro”.

Los trovadores de hoy

Anteriormente, la forma de consumo literario no implicaba tanto el acercamiento del autor con sus lectores, pero ahora “las redes sociales han dinamitado la Torre de Marfil, esa estructura ideal que teníamos de que los escritores vivían aislados del mundo y que el único contacto que tenían era con su editor a la hora de entregarle el libro y después se despreocupaban, eso ya no existe”.

Sierra se cuestiona a sí mismo sobre las implicaciones de este cambio, en el que para él, “ha emergido algo que ya existía desde el siglo XII, ha regresado el trovador de la Edad Media que escribía su cuento y que se veía obligado por las circunstancias a plasmarlo en unos cartones y con esos dibujos recorría plaza por plaza explicando su historia. De alguna manera el autor contemporáneo le debe un poco a ese trovador su oficio”.

Así como los antiguos trovadores, los escritores de hoy “tienen que desarrollar un segundo discurso que no es literario, sino de comunicación en donde tiene que defender el valor de su obra. Es un desafío, pero me parece interesante”.

La búsqueda sagrada

Javier Sierra explora el misterio de forma exitosa con “El fuego invisible”, en el que aborda el mito del grial: “Me he encontrado con la necesidad del público lector de embarcarse en libros en los que ellos sean cómplices de los protagonistas. Mi libro es una novela de búsqueda, la búsqueda sagrada, la del grial, la de las grandes respuestas y lo que yo hago es escribirlo desde la perspectiva de un joven culto del siglo XXI que se ve abocado a una aventura que no solo es intelectual, también es física y que conecta con el lector contemporáneo”.