La libertad de la poesía

Por: Mar Adentro de México

Carmen Leñero es una persona que escribe, canta, piensa y que es independiente en la medida de lo posible. Justamente la independencia de movimiento, espacio y tiempo ha sido el eje rector en su vida. Considera que ha sido muy celosa de su espacio y de su tiempo, “me doy el lujo de pensar y decir lo que realmente creo.”

La poesía tiene esa conexión con ella, pues considera que tiene una independencia de ella misma, es decir, “la poesía tiene una voz propia con otras libertades: de sentir, de contradecir, de descubrir; dando giros que la voz humana no realiza. La poesía se rige a sí misma por la ética de la verdad y la autenticidad.”

En esta edición de la FIL Guadalajara, Carmen presenta “Prismáticas” un libro en el que espera que las y los lectores, encuentro un espacio para su propia reflexión, que se encuentren a sí mismos; encuentren resonancia con lo que sienten, piensan y que descubran pequeñas cosas que ya están dentro de ellos. Que logren comunicarse consigo mismos siendo el poema, el espacio donde pudiera ocurrir.

Se despide con un mensaje para la comunidad Mar Adentro: No den nada por sentado. El pensamiento crítico es una capacidad en extinción. Me agrada mucho éste programa del debate, porque precisamente obliga a criticar las posturas de los demás, a ponerse en el lugar del otro, en otros puntos de vista. El pensamiento crítico tiene que ser así, sin que esté impuesto de antemano. Tiene que explorar diferentes posturas, y si eso se pierde, se pierde mucho, porque por más información que se tenga, si no se tiene un pensamiento crítico, toda esa información es ruido, es basura.

No te puedes perder la presentación virtual del libro que se realizará en las redes sociales Ediciones SM México el domingo 28 de noviembre a las 11:00 am.