Leer; un viaje mil destinos

En el año 2020, el planeta tierra fue paralizado por un villano invisible, un némesis de la libertad, un personaje letal e imparable llamado… Covid-19. Lo que parece un cuento de ficción fue superado por la realidad que hemos vivido por más de 600 días de pandemia.

El confinamiento nos obligó a buscar rutas de escape sin salir de casa, a viajar a través de los libros. Cada viaje fue diferente; algunos fueron de vacaciones a Japón sin salir de la sala, para otros fue un viaje de negocios sobre lecciones de emprendimiento y para algunos fue un viaje de despedida de seres queridos en el cuál buscamos el consuelo que solo las páginas con lágrimas pueden ofrecer. La lectura nos transporta, nos enseña y nos ayuda a sanar; es un viaje a mil destinos y cada uno elige el que necesita en ese momento.

La pandemia nos recordó la importancia de la lectura como un arma para combatir a cualquier villano de cuento. En un momento donde nos sentíamos atrapados, los libros nos brindaron libertad en el encierro. Regresar a la “normalidad” nos regala la oportunidad de viajar físicamente de nuevo, sin dejar de lado la infinidad de viajes que podemos hacer con tan solo 15 minutos de lectura diaria. El que piense que leer es aburrido es porque ha elegido un destino equivocado, pero eso no quiere decir que todos los viajes sean iguales.

Florina Aguilar Gálvez

La lectura es el viaje de los que no pueden tomar el tren

Francis de Croisset

ECOS DEL DEBATE

La cultura del lector en México

Es muy frecuente escuchar que es poco o mejor dicho nulo el hábito de la lectura en México. La costumbre de leer no es inculcada, las personas apenas toman un libro por interés propio, he escuchado decir a adolescentes, sólo lo leo porque me exigen en la escuela. No ven más allá de la obligación, de lo interesante que es sumergirte en las historias, de sentirte personaje. Los invito a tomar un libro y sumergirnos en las palabras, en las aventuras, sentir la esencia del autor y cambiar la frase “Los mexicanos no leen”.

Guadalupe Alatorre, participante de Mar Adentro

En México, la escasez del hábito de la lectura es realmente preocupante, ya que, basándonos en datos del INEGI, uno de cada cinco mexicanos no ha leído ni un solo libro. En mi punto de vista la lectura es una gran herramienta para cualquier tipo de situación, desde promover la creatividad e imaginación, hasta transmitir conocimiento ignoto de manera concisa; pero para lograr este objetivo tenemos que ser conscientes de la situación en México, y adaptarlo para que este gran sueño se vuelva realidad.

Arantza Mendoza, participante de Mar Adentro.

COMPARTE

Escucha de viva voz a los líderes sociales compartir, en una entrevista, algunas de sus experiencias

Letras y juventud; Velar el vuelo

Andrés Acosta, Escritor de novela infantil y juvenil

Hoy inicia una edición más de la FIL Guadalajara y sin duda, es un gran momento para conocer las historias de las personas que están detrás de esas plumas y hojas de papel, o tal vez detrás de una idea que termina sumando los elementos suficientes para convertirse en una novela. Una de estas historias es la de Andrés Acosta, un escritor que se define a sí mismo como un ser humano que se dedica a lo que ama, leer y escribir.

Se considera afortunado de haber trabajado muchos años en éstas cuestiones de la literatura, y que tiene la suerte de dedicarse a lo que le interesa.

“Reparto mi tiempo del día en escribir, leer y corregir; Dar alguna conferencia, taller o presentación de un libro. Alguien que se considera feliz hasta donde se puede, en cuanto a que su actividad es lo más importante. Que vive para la literatura”.

Andrés considera que su acercamiento a la lectura fue inconsciente, ya que desde su niñez y juventud escribía, sin embargo. no tenía la mínima intención de convertirse en escritor, ni lo perseguía. A él le interesaban muchas cosas como la química, ciencia, la electrónica.

“Me gustaba mucho proyectarme a mí mismo como un inventor. ¿Inventar qué? Quién sabe. Y conforme pasó el tiempo me fui inclinando sin quererlo, a escribir. Sigue siendo algo que persigo por instinto. Nació y se conserva así como una búsqueda para encontrar e inventar cosas mediante la escritura”.

La lectura, en cualquier etapa de la vida del ser humano, es capaz de transformar conciencias, pensamientos y percepciones de la vida misma, por lo que la recomendación literaria es uno de los temas que abordamos con el escritor, cuestionándole, si pudiera hacer que todo México leyera un libro… ¿Cuál sería?

“Me encantaría que leyeran a Pedro Páramo porque es una de las obras más importantes en habla hispana. Y la tenemos aquí en México, es importantísimo leerla. No es fácil de principio, quizá con un poco de esfuerzo, pero sí me parece una meta muy importante que se leyera”.

Un tema inevitable por abordar fue el hábito de la lectura, justamente en la pandemia, reflexionando si la pandemia había generado conciencia en las y los mexicanos, o simplemente mayor hábito de lectura. “Sí estoy seguro de que así ha sido, ha elevado un poco la lectura y sobre todo el de los libros digitales.”

Muchos han cuestionado sobre cómo han cambiado estos hábitos o los medios por los que se da, y desde su opinión, es algo que está sucediendo y no se debe menospreciar.

“Yo creo en los distintos medios de lectura. ¿Por qué no leer también digital? Eso es algo que también está sucediendo todos los días y que está creciendo. Al igual que los audiolibros. No importa la manera que leamos, lo importante es que continúe éste aumento de la lectura”.

No podíamos cerrar la entrevista sin que Andrés invite al público a estar pendiente de la presentación de su libro “Velar en vuelo”, mismo que se presentará en el marco de la Feria Internacional del Libro 2022, en Guadalajara.

Mensaje súmate Mar Adentro

“Yo los invito a que lean, a que sigan los libros, a que los persigan. A que aprovechen, por ejemplo, esta gran feria que es un acontecimiento a nivel internacional, y si tienen la oportunidad de ir, maravilloso. De ir a hojear libros, de ver cuáles les llaman la atención. No hay la menor imposición acerca de la lectura, pero es una oportunidad estupenda. Y si no pueden ir físicamente, ahora tenemos la ventaja de que las presentaciones quedan grabadas. Hay muchas formas de participar ahora a través de internet. Entonces, pues sí, ha sido una desgracia la pandemia, pero también algo bueno nos trajo y es esta posibilidad de estar presentes a través de las redes sociales, de ésta misma entrevista como una invitación, y de la FIL virtual. Yo los invito a que participen de la lectura con todas sus posibilidades, que en la actualidad son enormes. Cuando yo era muy joven no había tantas posibilidades, entonces aprovéchalas porque sí tenemos una ventaja muy grande de vivir en ésta época”.

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

Octavio Paz (1914-1998)

El intelectual mexicano más importante del siglo XX

Nació el 31 de marzo de 1914 en la Ciudad de México. Su obra, sobre todo en el terreno de la poesía, el ensayo y la traducción, ha sido llevada a más de 32 idiomas, entre ellos inglés, francés, italiano, ucraniano, chino y japonés. Su reconocimiento y prestigio se potencializa en 1990, al convertirse en el primero y único mexicano hasta hoy en recibir el Premio Nobel de Literatura.

Desde joven, comenzó a escribir ensayos y poemas sobre literatura, historia, política, arte y ciencia, influenciado por diversas corrientes como el modernismo y surrealismo.

Autor de famosas obras como El laberinto de la soledad y Piedra y sol, Paz utilizó los géneros literarios como una forma muy personal de reflejar la cultura, la política y la sociedad de la época. Octavio Paz estudió en las facultades de Derecho y de Filosofía y Letras en la UNAM, donde tomó clases con el escritor Carlos Pellicer. Además, en 1943 recibió la Beca Guggenheim para estudiar en la Universidad de California en Berkeley.

En 1945 ingresó en el Servicio Diplomático de México y fue designado para trabajar en la embajada mexicana en París y posteriormente, en India. Así fue como se relacionó con artistas del movimiento surrealista como André Breton.

También, Paz fue catedrático de diversas universidades estadunidenses y europeas, consolidándose como uno de los autores más importantes del siglo XX. Falleció en la Ciudad de México en 1998, a los 84 años.

10 notas positivas

Aremi Fuentes, tras recibir el Premio Nacional de Deportes: “Esto es una motivación para París 2024”. Alistan Congreso Internacional de Inteligencia Artificial e Industria 4.0. UNIVA presenta Festival Internacional de Cine con Valores 2021. Los Metro 2021 entregan premios y gritan: ¡El teatro está de regreso! La UNAM recibe réplica del mapa más antiguo de Tenochtitlan. Salma Hayek nunca imaginó tener una estrella en su honor en Hollywood. México negocia con Estados Unidos ampliar la exportación de aguacate de Jalisco. .Mi vacuna Jalisco: Abren de nuevo registro para menores de 15 a 17 años. Buscan crear fondo para apoyar a huérfanos por COVID-19. Se planea construir en México, el Parque Eólico más grande de Latinoamérica.

Mar adentro propone

Para leer

“Pedro Páramo” de Juan Rulfo, se sitúa en la época de la Guerra Cristera y narra dos historias: la de Juan Preciado, y la de su padre, que con el tiempo se corrompió por el poder que le generó la Revolución.

Para saber

Los mexicanos ocupamos el lugar 25 entre los países en los que más se lee, con un promedio de lectura de 5.30 horas a la semana.

Para Conocer

La FIL Guadalajara, es el segundo evento anual más importante de su tipo en el mundo de habla hispana.