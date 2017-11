Un libro para jóvenes sobre la importancia de ser fiel a uno mismo, eso es lo que nos expone Ana García Bergua en “Fuego 20”, donde narra la historia de “Saturnina”, quien ha perdido a su tío hace poco y decide inventarse un alter ego para salir del dolor que le causa el duelo; y de “Arturo”, que dejó la carrera de medicina para dedicarse a las ciencias sociales.

“No soy de dejar mensajes en mis libros, pero hace poco que leí una crítica que me gustó. Decía que hablaba de la fidelidad a uno mismo, a quién eres tú en realidad y lo que quieres, aunque lo que eres y lo que quieras no son cosas forzosamente maravillosas, pero al final tienes fidelidad hacia ti. Y creo que sí, eso es lo que propone, en el fondo, la novela”.

Hay un consejo que se les da a los escritores: que escriban acerca de lo que saben. Esto lo deja claro García Bergua, ya que el duelo de “Saturnina” lo vivió ella misma, cuando perdió a su hermano; mientras que el incendio de la Cineteca Nacional, que vive de cerca “Arturo”, la autora lo sufrió porque trabajaba ahí.

“Cuando yo era chica, murió mi hermano y fue algo muy duro para mí y yo partí un poco de la sensación de que la vida tal cual como uno la tenía considerada y con sus planes había dejado de ser. Entonces, quise hacer este personaje de ‘Saturnina’ que, a raíz de lo de su tío, quiere salir de su vida y ser otra”.

Además, la autora expresó su interés en revivir a la Ciudad de México de la época de 1980, cuando “era una ciudad más bien tristona, no había tanto qué hacer, pero los jóvenes intentaban divertirse con la Cineteca o los salones de baile, que ahora son figuras perdidas, pero que en ese tiempo estaban en su auge y los universitarios se apropiaban de ellos.

García Bergua aseguró que “Fuego 20” es para todos aquellos jóvenes que sienten que su vida no ha sido lo que deseaban o que no han tenido el éxito que esperaban; incluso, para aquellos que aún no saben qué están haciendo con su futuro. “No es ‘Crepúsculo’ o ‘Harry Potter’, son jóvenes que no saben a dónde van”.