La guía para emprender sin convertirse en zombie

A pesar de que este libro no está escrito solamente para emprendedores, “¿Soy Zombie?”, de Bernardo Pérez, podría considerarse como la guía de cabecera para aquellos jóvenes que están en la búsqueda de consolidar un negocio propio.

“A los jóvenes y a los emprendedores en sí, este libro tiene que ser su mejor herramienta. Cuando estás emprendiendo normalmente no es común que seas rico o que tengas mucho dinero para pagarle a todo un equipo para trabajar, eso no pasa o casi nunca pasa, por eso necesitas mucha organización para que no se te vaya nada, y necesitas trabajar día a día”, comentó en entrevista con EL INFORMADOR el empresario Bernardo Pérez.

“Con este libro el emprendedor puede aprender a llevar sus ingresos y sus egresos para tener una buena contabilidad desde un arranque. Hay seis áreas diferentes en las tareas diarias: espiritual, círculo cercano, físico, laboral, responsabilidad social y el tema académico, y en el tema de un emprendimiento vas a cargar en lo laboral”, explicó el autor.

Más allá de los conocimientos que este libro ofrece en sus páginas, los jóvenes emprendedores también podrán apoyarse de la app con la que cuenta esta obra, ya que Bernardo Pérez y su equipo también lanzaron una aplicación móvil en la que los jóvenes empresarios encontrarán herramientas que pueden ser de su utilidad.

“También está la parte de la app que te permite interactuar con otros usuarios, entonces puedes tener listas en conjunto con tus socios o incluso con tus vendedores, puedes tener lista con tus gerentes y mucho más. El libro y la app cuentan con diferentes herramientas que te ayudan a llevar una mejor administración y un día a día exitoso”.

“En salud financiera la app es muy básica y tiene dos funciones: te pregunta si tuviste un gasto o un ingreso, y nada más te pregunta si estos son fijos o variables. Con esto se va marcando y al final de mes puedes ver si quedaste arriba o abajo, lo cual sirve para educar a las personas que no suelen utilizar aplicaciones financieras. Te puede ayudar a tener una idea de cómo vas, porque mucha gente gasta más de lo que gana y eso es una bomba de tiempo”, dijo Pérez.

Este libro titulado “¿Soy Zombie?” es la primera obra literaria del empresario Bernardo Pérez, y en ella comparte su experiencia en el ámbito profesional con la empresa Training Midas y parte de su metodología de trabajo, la cual ha desarrollado durante más de una década.

El peculiar título de este libro alude al concepto del “muerto viviente”, pues el autor considera que muchas personas van por la vida sin un propósito, una metodología, orden o ideas que lo hagan vivir en realidad, de tal modo que estarían actuando como un zombie sin siquiera saberlo.

TOMA NOTA

Presentación

“¿Soy Zombie?”

Autor: Bernardo Pérez.

Día: Sábado 04 de diciembre.

Horario: De 17:00 a 17:50 horas.

Lugar: Salón 1, planta baja, Expo Guadalajara.

