FIL 2021: Inmersión a la Literatura

La escritura significaba que podía romper todas esas dinámicas sociales que me molestaban o que no me gustaban. A partir de ahí me di cuenta que podía formar mi personalidad, mi visión del mundo.

Carlos González Muñiz, es un escritor, editor y guionista mexicano, ganador del Premio SM de Literatura Juvenil Gran Angular 2021; que ha construido su vida alrededor de los libros, y tomado a los libros como una experiencia completa. También es un académico con estudios de posgrado en Teoría Literaria.

“Todos esos niveles construyen una forma de ver el mundo. Me gusta pensar en mi vida como un proceso de construir experiencias para otros, en muchos aspectos. Porque no sólo me interesa la escritura de libros, si no de series, audio series, videojuegos. Explorar todo lo que un contador de historias puede hacer en un mundo tan diverso”.

Carlos, se fue dando cuenta que la escritura significaba algo más para él. Que podía romper todas esas dinámicas sociales que lo molestaban o que no le gustaban.

“Fui un niño medianamente solitario, entonces encontré sin darme cuenta que había escrito mucho en cuadernos, sin verlo como un medio de lucro. Me sentía seguro, a salvo, a partir de ahí me di cuenta que podía formar mi personalidad, mi visión del mundo”.

En ésta edición 2021 de la FIL Guadalajara, Carlos presenta su novela: La Reina de Sara, con la que espera, primeramente, que sus lectores se trasladen a un mundo creíble, donde les gustaría pasar mucho tiempo.

Que genere esa curiosidad de saber qué pasa en otras zonas geográficas. Que se sientan conmovidos y convencidos que están en un entorno donde es posible estar mediante la lectura.

“Me gustaría provocar esa experiencia de inmersión”.

La novela además, está acompañada de una página web en donde hay expansiones de distintas historias.