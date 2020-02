La fiesta del tap llega al Teatro Galerías

Ya sea clásico o en sus expresiones más vanguardistas, el tap cada vez gana más terreno en los escenarios y Guadalajara se enfoca en consolidar a esta disciplina dancística con una nueva edición de Cosmopolitap, encuentro al que asistirán reconocidos exponentes mundiales de las duelas.

Será el 21 de marzo cuando el Teatro Galerías se convierta en escenario anfitrión de esta fiesta que tiene por objetivo expandir el gusto por el tap en las nuevas generaciones y presumir el legado de estrellas como la coreógrafa Chloe Arnold, nominada al Emmy 2018; Aaron Tolson, del Broadway Dance Center; Evan Ruggiero, de “This is me”; Luis Sánchez, de Lord of the dance y Celtic Damhsa; Rubén Sánchez, de Camut Company; y Avalon Rathgeb, de Old Kent Road Company, entre otros.

Además de acercar al público tapatío a grandes figuras internacionales que han marcado nuevas tendencias en el tap, Cosmopolitap también dará paso al talento mexicano al tener en vivo a la banda tapatía de jazz The Withe Sound y al Ballet México Folklórico, bajo la dirección de la maestra Griselda Alcántar, quien brindará una presentación especial, combinando el tradicional zapateado mexicano con la esencia teatral y musical del tap.

“El tap es una tendencia que está creciendo a nivel mundial. Fui a varios festivales en diversos países y vi que en México tenía una necesidad de tener este tipo de eventos porque en México tenemos a muchos bailarines con mucho talento”, explicó Cristina Fernández, directora de Cosmopolitap, impulsora de esta iniciativa desde 2017.

Añadió que en un principio esta idea se enfocó en ofrecer clases y seminarios intensivos pero siempre con la visión internacional al tener a maestros y bailarines de Estados Unidos. En su segunda edición, ante la respuesta positiva por parte de la comunidad del tap mexicano, el encuentro atrajo a más interesados, por lo que se decidió ampliar el concepto a una competencia nacional con más exhibiciones: “México ya es visto como una plataforma y una ventana para cualquier otro país. En esta edición lo que esperamos es llevarlos a un viaje de emociones a través de la música y del baile”.

Sinergia con otras danzas

La bailarina y directora de la escuela The Move Center, Claudia Martínez, resaltó la importancia de impulsar proyectos que apuesten por expresiones cada vez más globales y surgidas desde el talento tapatío, al detallar que las nuevas generaciones de bailarines de niños muestran particular interés por el tap, que pese a tener un estilo icónico, es una de la expresiones que más se adapta a otros estilos y fusiones dentro del mismo terreno de la danza.

“Somos una compañía de urbano con propuesta. Muchas veces la gente piensa que lo urbano solo se puede ver en las calles, que es un estilo de danza más relajado e informal, yo quiero dar énfasis en que la danza urbana es también importante, que tiene muchas técnicas, que puede hacer sinergia con cualquier otro tipo de danza”.

ASISTE

Cosmopolitap, el 21 de marzo a las 20:00 horas en el Teatro Galerías. Boletos desde $450 pesos hasta $750 pesos en acceso VIP.

