Como parte de las actividades de Guadalajara, Capital Mundial del Libro, la escritora mexicana Laura Baeza participó en diversas actividades en la Perla Tapatía.

Anoche estuvo presente en la mesa de diálogo "Narrativa joven contemporánea", junto con las escritoras Atenea Cruz y Lorenza Martínez, quienes fueron moderadas por el novelista Antonio Ortuño; el evento fue en el Museo de la Ciudad.

Cuando se les preguntó por sus hábitos de lectura Laura Baeza recalcó que ella prefiere leer autores contemporáneos: "me interesan las voces de mi generación". Atenea Cruz destacó que cuando escribe lo hace para entretener, "no podemos permitirnos aburrir", mientras Lorenza Martínez, una escritora cuya primera novela se encuentra en proceso de creación, expresó que espera que sus historias "puedan fascinar a otros tanto como a mí".

Durante la charla Antonio Ortuño les preguntó cómo se fueron decantando por la narrativa, a lo que Laura Baeza respondió que ella quería escribir poesía, incluso entró a un concurso que ganó, pero sus poemas eran malísimos. Su interés siempre estuvo en la narrativa, incluso desde sus hábitos de lectura.

"Me cuesta mucho volver a la no ficción, estoy acostumbrada a decir mentiras, y ¡me pagan por hacerlo!", dijo entre risas.

Siendo una persona minuciosa y reflexiva, Atenea Cruz ve en la narrativa una oportunidad de reescribir la vida, a lo que compartió: "debí haber hecho esto o aquello, soy muy chismosa y me gusta estar escuchando a la gente en todas partes".

Lorenza Martínez mencionó que la ficción le permite hacer el mundo suyo, esto es, "he tratado de escribir poesía y no fueron buenos poemas. La ficción me da una libertad muy grande para transformar a los personajes".

Otros temas abordados durante esta mesa de diálogo fueron los distintos ritmos del cuento y de la novela, que para Atenea Cruz "la novela es como un matrimonio del que puedes salir muy bien o muy mal, es monumental, mientras que el cuento te permite jugar".

También se habló de sus hábitos de lectura y de sus procesos creativos. Antonio Ortuño dijo que trata de trabajar diariamente y procura leer cosas muy distintas a las que escribe, como libros largos de historia, "trabajos que representan el cúmulo de la obra y vida de un profesor".

Laura Baeza explicó que ella hace mucha investigación cuando un tema le interesa, se concentra en estudiarlo tan bien, y en descubrir a los personajes en esas historias, y hablar con ellos, hasta que siente la seguridad para tomarse dos meses y escribir de corrido.

"Cuando estoy en mi proceso no leo nada y trato de llevar esta obsesión solo a unas semanas, y después viene el proceso que más disfruto, editar y cortar", dijo.

Atenea Cruz señaló que ella procura consumir productos de ficción sobre el tema que está escribiendo, "para no pensar que estoy encontrando el hilo negro de nada". Lee, ve y escucha para conocer y entender más.

Estas autoras contemporáneas escriben sobre sus intereses, como Laura Baeza, quien ha llevado dos temas, los músicos de orquesta —ella misma tocó el violín por muchos años—, y la planta nuclear de Laguna Verde —que ella visitaba—, a su narrativa.

Laura Baeza estuvo en la ciudad para participar en una clase magistral para las y los participantes de los Talleres de Creación Literaria, los cuales se organizaron con el objetivo de contribuir a la profesionalización del talento local.

La importancia del pensamiento colectivo y la cohesión social

La importancia de la cohesión social y el pensamiento colectivo —a través de la reflexión y de los libros— fueron los temas destacados por la escritora mexicana Laura Baeza en la charla que sostuvo con integrantes del Consejo Empresarial de Jalisco (CEMJAL).

"Estoy segura que cada uno de ustedes, si son conscientes del papel que desempeñan, pueden aportar mucho más de lo que podemos aportar de forma individual. Creo que uno de los propósitos de esto, y de pensar colectivamente, es que el individuo ya no está solo, el individuo puede formar parte de algo mucho mayor que es procurar la paz, que tanta falta nos hace", afirmó.

La autora de los libros Ensayo de Orquesta (2017) y Época de Cerezos (2019), entre otros títulos, resaltó que la capitanía es un esfuerzo global e invitó a las y los presentes a dejar de pensar que la literatura o la cultura son inaccesibles, pues son alicientes para ver realidades distintas.

La escritora agregó que mientras se tenga libertad de la palabra, del cuerpo y de la toma de decisiones, se podrá sumar a la transformación social.

Además, destacó que se está en el momento de que las mujeres sean escuchadas y valoradas, y subrayó que, si se avanza en conjunto, se puede hacer mucho más, e instó a no tener miedo a levantar la voz: "porque es lo único que tenemos y es nuestra mejor herramienta de libertad".

La autora señaló que su narrativa está basada en la realidad mexicana, debido a que "una sociedad que no voltea a ver sus problemas con objetividad, no puede poner sobre la mesa soluciones o alternativas para salir de ellos".

La palabra como herramienta imprescindible

Con escenario en el plantel 11 del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco (COBAEJ), la escritora Laura Baeza charló con más de 80 jóvenes a quienes explicó que la palabra es la herramienta más importante para expresar su pensamiento y su sentir.

Si a esto, expresó la autora, se agrega el hábito de la lectura, entonces las y los jóvenes contarán con herramientas para la "una vida en la que jamás serán anulados".

Al compartir sus experiencias, Baeza destacó que cuando cursó la educación secundaria fue cuando empezó a escribir de todo lo que le resultaba fascinante, interesante o hasta conmovedor, y que entonces supo que sería escritora.

"(Que) levante la mano quien crea que su opinión es importante (...) Su opinión es importante y expresarla es vital, el silencio anula a las personas", añadió.

La autora compartió a las y los alumnos que su narrativa versa en la realidad social actual, y que para lograrlo realiza investigación periodística, lo que a su vez la confronta profundamente.

A manera de ejemplo, indicó que el más fuerte choque emocional se lo causó una historia sobre algo que le ocurrió en el segundo grado de la secundaria. "Tengo que manejar muy bien lo emocional para que no me dañe", concluyó.

Al cierre, Laura Baeza abrió su libro titulado "Una grieta en la noche" y leyó a las y los jóvenes el inicio del primero de los cuentos.

Laura Baeza nació en Campeche el 14 de junio de 1988. Es licenciada en Literatura por la Universidad Autónoma de Campeche y cuenta con estudios de Narratología. Premio Nacional de Cuento y su obra aborda temáticas como los feminicidios y los contrastes en este país, entre los horrores y la belleza de la gente y el lugar, las desapariciones, la pérdida, la culpa y el perdón.

El Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a participar de las diferentes actividades de la capitalidad del libro, las cuales se pueden consultar en la página web www.gdlee.mx ; así como en las redes sociales de Guadalajara Capital Mundial del Libro, Gobierno de Guadalajara, Cultura Guadalajara y Gobierno de Jalisco.

OF