Para crear un altar de muertos especial, único y diferente, con motivo de la tradición del Día de Muertos en México, es muy importante incluir alimentos y bebidas que, el difunto al que se va a honrar, solía disfrutar en vida. Estos elementos representan una forma de celebrar a los seres queridos y hacer que sus almas sean bienvenidas durante su regreso al mundo de los vivos, así como dicta la tradición. No obstante, más allá de los gustos personales de la persona fallecida, hay ciertos elementos tradicionales que NO deben faltar en un altar. Estos alimentos y bebidas no solo tienen un significado simbólico, sino que también forman parte del ritual cultural que conecta a los vivos con sus antepasados.

Entre las mejores opciones de comida para poner sin falta en un altar de muertos, recomendadas por la Inteligencia Artificial (IA), el pan de muerto ocupa el primer lugar. Este pan, decorado con formas de huesos y espolvoreado con azúcar, representa el ciclo de la vida y la muerte.

Además, es común incluir frutas de temporada, como guayabas, mandarinas, peras, zapotes, o berenjenas, que representan el placer terrenal. También se suele colocar sal en pequeños recipientes, ya que se cree que ayuda a purificar y proteger el alma durante su viaje de ida y vuelta.

Para complementar la comida en un altar de muertos, las bebidas también tienen un papel importante. Las más tradicionales incluyen el agua, que simboliza la pureza del alma y ayuda a saciar la sed del difunto tras su largo recorrido, y el pulque o el tequila, en caso de que fueran las bebidas favoritas del fallecido. El chocolate caliente o el atole también son opciones populares, sobre todo si se busca reconfortar a las almas con una bebida cálida

Tampoco se deben olvidar las calaveritas de azúcar; estas, elaboradas de forma artesanal, representan la muerte y suelen llevar el nombre del difunto en la frente. También pueden estar hechas de chocolate o amaranto.

Y para finalizar, una manera de honrar la memoria de los seres queridos, no debe faltar su platillo favorito. Puede ser cualquier preparación que le gustara en vida, como los tamales, mole, pozole, enchiladas o tacos.

