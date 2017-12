La ciencia ficción ilustrada

Impulsar el gusto por el género fantástico es uno de los propósitos de Diego Freyre, ilustrador de la ciudad que entre sus proyectos más recientes está “Un homenaje a la ciencia ficción”, exposición que, a partir de hoy y hasta el próximo 12 de diciembre, mostrará referencias a algunos de los pasajes y personajes más emblemáticos de este género fantástico.

“Todo nació porque estoy inspirado en grandes ilustradores que me encantan. Me gustó la idea de rendir homenaje a escenas y personajes que me marcaron de niño, a esos ilustradores que a lo largo de mi carrera han sido una gran motivación”.

A través de ocho serigrafías, el artista Diego Freyre comparte el gusto que trabajos como los ilustradores y diseñadores como Saul Bass, Vincent Di Fate y Kevin Dart, le han inspirado para proponer esta exposición teniendo al centro cultural Ática Lab como punto de encuentro para el público apasionado por esta temática.

“Las serigrafías narran una pequeña historia de cómo el hombre, intentado descubrir otros planetas y universo, emprende un viaje al espacio y siempre ocurre un accidente que lo lleva a un planeta extraterrestre y lo enfrenta a complicaciones, tome este tipo de narrativa que se plantea en las películas de ciencia ficción, videojuegos y las gráficas”.

La propuesta de Diego Freyre permitirá al público admirar este trabajo montado bajo un formato en el que cada serigrafía representa una especie de capítulo de toda la narrativa que la exposición ofrece en conjunto.

“Podemos ver a esos clásicos astronautas que están en el espacio y que tras el accidente sus naves quedan en otro mundo extraterrestre y se enfrentan a peligros”, explica el artista que además de exponer en Ática Lab, también funge como maestro en este centro cultural en donde se imparten talleres y clases sobre la ilustración y plástica.