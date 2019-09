La Madrugada de "Gustavo Rodríguez"

El escritor peruano Gustavo Rodríguez lanzó recientemente “Madrugada”, bajo el sello Alfaguara. Para esta novela, el autor se inspiró primeramente en las charlas con su familia, aunque un personaje llegó a cambiar la trama originaria:

“Inicialmente, ‘Madrugada’ iba a ser una novela orientada al afecto hacia mi familia, hacia las sobremesas que tenía yo con mis hermanos y mi madre anciana. De alguna manera yo tenía el antojo de colocar en mi literatura los diálogos, las relaciones, los entresijos que vive toda familia, el humor también, en particular, que las familias solemos tener en nuestra cotidianidad; eso por un lado se me antojaba hacerlo, iba siguiendo ese curso hasta que de pronto se me ocurrió crear un personaje femenino que llega a alterar la dinámica de la familia”.

Dicho personaje se convirtió en la protagonista de la historia, y en la muestra del machismo que se vive actualmente. “Se trata de Trinidad Ríos, y es cuando aparece este personaje donde nace el gran conflicto de la novela y termina cargándose adicionalmente de temas controversiales, contemporáneos… que afligen a nuestras sociedades, peruana en particular y a la latinoamericana en general”.

Así, “al aparecer Trinidad, es que sin querer uno también termina volcando en palabras las cosas crueles y terribles que vive una mujer promedio en una sociedad latinoamericana cualquiera, ahí es donde estallan los conflictos, y me permite transitar de la ternura a la violencia, todo matizado, mediado por el humor, porque sin el humor esta novela no podría ser leída”.

ESPECIAL

Humor: catalizador de tragedias

El autor describe en pocas palabras su más reciente lanzamiento literario: “es una tragicomedia brutal. El uso del humor es una estrategia consciente que yo como autor usé para esta novela, pero también creo yo que de manera inconsciente uno termina siendo catalizador de una costumbre ya existente en nuestras sociedades: lidiar con las vicisitudes cotidianas a través del humor que las procesa; entonces, creo que hay un componente racional adrede mío como autor, pero también un componente que nuestras sociedades utilizan día a día para hacer viable nuestra existencia y nuestro devenir”.

Oscilar entre el humor y trágicos sucesos que muestran a un país violento y desigual fue factible para el autor una vez que encontró a la voz narradora adecuada. “Yo creo que es más fácil si la voz que encuentras para tu novela termina ‘creyéndosela’, así entre comillas. He tenido la fortuna de encontrar un narrador que es muy conchudo, diríamos en Perú, es decir, es muy fresco y no teme llevar al lector de la tragedia a la observación socarrona de la mano; entonces, yo creo que es posible cuando encuentras una voz que hace posible el viaje de la tragedia a la comedia. Esta vez lo he logrado”.

Un coro polifónico

Por otro lado, una característica resaltante de la trama es la música; durante la narración, el lector se va topando con canciones pop, pero también, entre diálogo y diálogo, la musicalidad surge. “Las canciones y la música que aparecen literalmente en la novela es la manera más clara y evidente de hablar de la música, pero antes de esa música hay otra, que es la música de los diálogos, de la forma de hablar de los personajes, y creo yo que le puse bastante atención a eso también, es decir, los personajes en ‘Madrugada’ se definen en gran parte por la forma en que hablan, por cómo dicen las cosas, son maneras tan distintas, ya sea por edad o por condición social, que termina creándose también un coro polifónico musical a través de esos diálogos; entonces, si tú sumas ese coro de diálogos con el soundtrack que pongo de manera ya estructurada, digamos, pues te sale una novela que es bastante musical”.

Las canciones que se introducen en la novela varían de género y época, cualidad que muestra la versatilidad de la sociedad peruana, la cual es para el autor “muy ecléctica con sus gustos, me imagino que en México ocurre lo mismo. Estar moviéndole a la radio equivale a asistir a un buffet interminable y variado, y el hecho de que los músicos sean parte cultural de la novela, y que incluso la portada tenga a John Travolta en su baile, tiene que ver con la construcción del personaje Dany de los Ríos, que es el otro personaje de la novela que se antepone a su hija Trinidad”.

Sinópsis

A pesar de que en 30 años de vida no lo conoció, Trinidad Ríos necesita encontrar a su padre. Ella tiene miedo de ser rechazada, aunque el miedo no le es inusual: toda su vida, desde la madrugada que quedó huérfana en la salvaje jungla de Madre de Dios, en la selva Sur del Perú, hasta que tuvo que escapar a la ciudad de Lima, ha tenido que luchar contra tratantes de mujeres, mineros ilegales, trabas machistas y una sociedad extremadamente racista. Se podría decir que hasta ahora ha sobrevivido con éxito, pero una enfermedad producida por contaminación de mercurio la obliga a buscar a la única persona en el mundo que puede salvarla a través de un trasplante. ¿La aceptará su padre, un cantante bipolar que se gana la vida imitando a los Bee Gees y que ignora que ella existe? Y si la acepta, ¿estará dispuesto a dejar su único sueño solo por salvar la vida de su hija?