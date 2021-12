FIL 2021: La socialdemocracia es clave para lograr países libres, dice Rodríguez Zapatero

Lograr países libres, sin desigualdad, y con bienestar para sus ciudadanos, es posible a través del establecimiento de una socialdemocracia, explicó el expresidente de España y mediador internacional, José Luis Rodríguez Zapatero, dentro de la mesa de diálogo “Las posibilidades de la socialdemocracia”, desarrollada en el marco del Encuentro de Gobierno y Sociedad Civil: “En defensa de una democracia igualitaria frente a las alternativas autoritarias” dentro de la FIL Guadalajara.

“La socialdemocracia es relativamente joven, se realiza después de la segunda guerra mundial en Europa Continental, y ha aportado los mejores resultados de la Historia en sociedades con libertad, con reducción de la desigualdad, con posibilidades de movilidad social, y con una garantía de un mínimo de dignidad y de bienestar para los ciudadanos”, expresó el ex presidente español.

Si bien los países republicanos definen en su constitución cómo deben funcionar desde el gobierno y la convivencia social como sus principios, existen factores que llevan a una verdadera socialdemocracia, mediante las cuales se logra la conformación de instituciones sólidas que persisten a los cambios, a sus gobiernos y momentos económicos, dijo.

Entre dichos factores mediante los cuales se logra una verdadera socialdemocracia, se encuentran, desde la democracia, la gobernabilidad del País en el equilibrio de poderes bajo los principios de la defensa de la ley, y desde lo social y del Estado de Derecho, el dotar a la ciudadanía por igual de derechos fundamentales y beneficios para su desarrollo, como la salud o la educación.

Para su implementación, dijo, es necesario que exista un consenso democrático republicano sobre el sistema de gobierno y el respeto, es decir, entre el parlamento presidencial, el sistema electoral y los institutos que conforman la democracia, así como un compromiso de la redistribución de la riqueza a los intereses generales.

Por su parte, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, explicó que la socialdemocracia, que ha sido en los últimos años, un concepto aspiracional, no es un asistencialismo clientelar, pues no se trata de paliar las problemáticas y carencias, sino de atacarlas y resolverlas de fondo, además de que, los gobiernos deben mantener un compromiso político de apegarse a las reglas y procedimientos de la democracia. Sin ambos conceptos, no se puede considerar socialdemocracia.

“Sin un sistema democrático que establezca las bases de la competencia electoral, la división de poderes y el control político, es imposible pensar en una opción política como la socialdemocracia, aunque se atienda la cuestión social, eso no basta”, añadió.

Si bien, para Rodríguez Zapatero, el único camino para que la socialdemocracia pueda ser establecida en México y Latinoamérica es la unión de los distintos países desde lo económico y lo social frente al mundo, como el caso de la Unión Europea, para Lorenzo Córdova hay ciertos factores que lo complicarían, como la baja confianza en el sistema democrático y de los partidos políticos (que afectan también directamente a la democracia), por la polarización, la desinformación, la desigualdad, la corrupción, la impunidad y la violencia (entre ellas la violencias contra las mujeres), la falta de seguridad y las afectaciones por la pandemia.

“La democracia y su expresión socialdemócrata constituye una conquista civilizatoria, pero lo peor que le puede pasar a nuestros países es que esas políticas que se venden como de justicia social, pero que son aspirinas para resolver los verdaderos problemas de desigualdad y pobreza, es decir, las políticas clientelares que van en muchos sentidos, acompañadas del descrédito de las instituciones que promueven la democracia, abren el paso a regresiones autoritarias”, señaló Lorenzo Córdova.

Aunque también estaba invitada a esta mesa de diálogo la escritora y catedrática mexicana, Soledad Loaeza, durante la charla se dio a conocer que no pudo asistir debido a complicaciones de salud.

