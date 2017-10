Kazuo Ishiguro, el Nobel que soñó con ser estrella pop

El británico de origen japonés Kazuo Ishiguro, una mezcla de Jane Austen y Kafka con una pizca de Proust según la Academia Sueca, ganó el Premio Nobel de Literatura por sus novelas en las que narra el mundo de las ilusiones y la memoria.

El autor de “Lo que queda del día”, de 62 años, consideró un “honor magnífico” seguir con este premio los pasos de los más grandes autores de la literatura mundial.

Ishiguro “reveló en novelas de una gran fuerza emocional el abismo bajo nuestro sentido ilusorio de conexión con el mundo”, indicó la secretaria de la Academia Sueca, Sara Danius, durante el anuncio en la Bolsa de Estocolmo.

El escritor, que recibirá nueve millones de coronas suecas (845 mil euros), se declaró “atónito y halagado”.

Según dijo, se encontraba en su despacho cuando su agente lo llamó para darle la noticia. “Creí que se trataba de una broma. Durante un buen rato no me lo creí”, explicó en una rueda de prensa improvisada en su casa, en Londres.

“Es un honor magnífico, sobre todo porque significa que estoy siguiendo las huellas de los mejores autores”, declaró a la BBC.

Considerada una “obra maestra” por la Academia, “Lo que queda del día” (1989) —llevada al cine en 1993 por James Ivory y protagonizada por Anthony Hopkins y Emma Thompson—, ganó el prestigioso Man Booker Prize.

“Si mezclamos Jane Austen y Franz Kafka conseguimos Kazuo Ishiguro”, añadiendo “un poco de Marcel Proust”, resumió Sara Danius.

Entre dos tierras

Nacido en 1954 en Nagasaki —ciudad devastada por la bomba atómica nueve años antes—, Ishiguro viajó al Reino Unido con su familia cuando tenía cinco años y no volvió a visitar su país de origen hasta la edad adulta. Su obra refleja esta doble cultura.

Ahora tiene en mente colaborar en la narración de cómics. “Estoy hablando para trabajar en una novela gráfica, lo que es bastante excitante para mí porque es algo nuevo y me devuelve a mi infancia japonesa, cuando leía mangas”, dijo a la prensa.

Combinando un lado zen con la flema británica, Ishiguro es un autor discreto que soñaba con ser cantante pop, y se le considera uno de los mejores literatos de su generación, pese a haber tenido que aprender el inglés.

Sus dos primeras novelas, “Pálida luz en las colinas” (1982) y “Un artista del mundo flotante” (1986) transcurren en Nagasaki, pocos años después de la Segunda Guerra Mundial.

Ishiguro ha escrito siete novelas y también guiones para cine y televisión.

En una entrevista en 1989 con la revista Bomb Magazine, el escritor afirmó: “Me siento atraído por los períodos de la preguerra y de la posguerra, porque me interesa cómo los valores y los ideales son sometidos a prueba”.

Sus obras recientes contienen numerosos elementos de fantasía.

Aclamada por la crítica, su relato distópico “Nunca me abandones” fue considerada la mejor novela de 2005 por la revista Time. Con esa obra introdujo “un frío trasfondo” de ciencia ficción en su obra, según el jurado del Nobel.

Hoy el pop puede decir que perdió un cantante, pero ganó un Nobel.

Su obra adaptada a la pantalla

• Lo que queda del día (“The Remains of the Day”, 1993), bajo la dirección de James Ivory. La cinta fue estelarizada por Anthony Hopkins, Emma Thompson, Christopher Reeve, James Fox, Hugh Grant y Ben Chaplin.

La cinta logró 8 candidaturas a los Premios Oscar y 5 candidaturas a los Globo de Oro, aunque al final no ganó ninguna.

• Nunca me abandones (“Never let me go”, 2010). Cinta dirigida por Mark Romanek. Fue estelarizada por Carey Mulligan, Keira Knightley y Andrew Garfield. Cosechó 5 candidaturas a los premios de la Academia de Ciencia Ficción, Fantasía y Películas de terror, aunque solamente levantó el premio Andrew Garfield a Mejor secundario.

Cinco libros para conocer a Kazuo Ishiguro

Elogios del editor Jorge Herralde

Jorge Herralde, editor en España de los libros de Kazuo Ishiguro, aseguró que les parece un reconocimiento “tan inesperado” como “merecido” porque el británico es de “una sutileza, elegancia y profundidad asombrosas”.

En una breve dedicatoria escrita a mano en 1985, Herralde predijo que Kazuo ganaría el Nobel en unos años, lo que eventualmente ocurrió

La editorial de Herralde, Anagrama, ha publicado en español los ocho libros que ha escrito el premiado: “Pálida luz de las colinas” (1982), “Un artista del mundo flotante” (1986), “Los restos del día” (1989), “Los inconsolables” (1995), “Cuando fuimos huérfanos” (2000), “Nunca me abandones” (2005), “Nocturnos. Cinco historias de música y crepúsculo” (2009) y “El gigante enterrado” (2016).

“Es un autor magnífico, de trabajo lento. Desde el anterior libro hasta ‘El gigante enterrado’ han pasado siete años. Me recuerda el caso de Patrick Modiano, que siempre había publicado como en sordina libros excelentes y cuando le dieron el Nobel la secretaria que leyó el fallo dijo que ‘era el triunfo de la gran literatura’. En el caso de Ishiguro eso se redobla”, afirmó el editor.

Herralde detalló que Anagrama comenzó editando sus dos primeras novelas japonesas —el Nobel nació en Nagasaki—, y su “triunfo internacional” llegó con la tercera, “Los restos del día”, “que se convirtió en uno de esos libros que como ‘Lolita’ pasan de generación en generación”.

Las dos siguientes “desconcertaron” a la crítica y con “Nunca me abandones” logró “un gran aplauso”. Tras los cuentos de “Nocturnos” ha dado “un nuevo giro” con “El gigante enterrado”, “muy celebrado por la crítica que a la vez está bastante estupefacta”, describió.