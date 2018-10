Karla de Lara ofrece sus "Visiones" del arte

El arte siempre ha formado parte de la vida de la jalisciense Karla de Lara, quien en septiembre pasado inauguró la pieza “Visiones”, dentro del Museo Nacional de Historia “Castillo de Chapultepec”. Sobre este proyecto, la pintora platicó en entrevista con este medio: “Fue un encargo del director del museo -Salvador Rueda Smithers- para conmemorar el 74 aniversario de la fundación de dicho recinto. Esta pieza va a pasar a formar parte del acervo que tienen; y aquí lo interesante es que hace 46 años que no entraba ninguna pieza al museo”. La obra se develó el jueves 27 de septiembre, el día del aniversario: “También di una conferencia y un taller”.

De las características formales de “Visiones”, Karla de Lara comentó cómo se inserta en su producción: “Esta pieza entra dentro de mis colecciones de estudio de arte. Pero de alguna manera es conmemorativa del aniversario. Es como un homenaje al muralismo, al tradicional muralismo mexicano”. Para ello la artista utiliza referencias visuales: “Aparece el Castillo de Chapultepec en su base, y viene una fusión de dos murales que están dentro del castillo. Uno es el mural de ‘Fusión’ de dos culturas del maestro Jorge González Camarena; el otro es el ‘Sacrificio de los Niños Héroes’ del maestro Gabriel Flores García.

Estos dos murales son especialmente importantes para la artista porque marcan dos momentos históricos de gran relevancia para México: el surgimiento de la raza mexicana y el nacionalismo, el amor a la patria y el mexicanismo que nos une como Nación. ESPECIAL

A la par de la pertinencia por estar allí, la artista eligió ambos murales por su temática: “Estos dos murales los elegí porque me parecen que son el parteaguas de momentos históricos muy importantes para México, de mucha relevancia. Uno es como el inicio de la raza mexicana; y el otro es cómo defendemos nuestros símbolos patrios, la importancia de la mexicanidad. Todo, sobre la base del castillo… Uno de los máximos símbolos de México”.

Esta es la segunda pieza que Karla de Lara realiza como parte del acervo de un museo: “Tengo una colección en esta misma técnica, que he estado desarrollando a base de tintas y ceras. Dentro de esta técnica”. De sus colecciones, abundó: “Una colección importante para mí es la de estudios de arte: ahí hago homenaje a diferentes artistas. Normalmente me meto en el mundo de ese artista y trato de reflejar el espacio donde trabajaba, su estudio. Por lo regular meto imágenes reales de su estudio, su parte arquitectónica. Luego, voy incluyendo obras originales de ellos, objetos personales. Es para darle al espectador una visión global de cómo era el mundo de ese artista”.

“Visiones” es la primera pieza que entra a formar parte del acervo permanente del Museo en los últimos 46 años. La antecede “Vista panorámica de la ciudad de Puebla” realizada entre 1924 y 1930 por el Dr. Atl, que entró a la colección del museo en la década de los setentas. ESPECIAL

Otra pieza reciente es la que inauguró este año en el Museo de Antropología de Mussomeli, de Sicilia: “También fue un mural conmemorativo. En ese caso, tratando de empatar con estas colecciones, lo hice como un mural del renacimiento italiano: incluí las obras más importantes de ese periodo. Tratando de seguir esta línea para que haga congruencia con la obra que estoy presentando desde hace varios años, se nos ocurrió al director y a mí hacer un homenaje al muralismo mexicano”.

Entre sus proyectos a futuro hay varias exposiciones, además de conferencias y exhibiciones de pintura en vivo: “Tengo varios eventos proyectados para este año. Viene en la Ciudad de México el Fashion & Arts, en el mes de noviembre. Me van a hacer un homenaje y voy a tener una exposición. Tengo también exposición en Cannes, París y Brujas, participaré en la bienal. Voy a participar en el foro de las mujeres más influyentes de Latinoamérica, en Panamá. Voy a dar una conferencia. El año que entra lo más importante que tengo proyectado es la exposición de gran formato en el Museo de Arte Contemporáneo de Roma, en mayo de 2019”. Serán cerca de 30 piezas las que llevará, obras de gran formato: “Además voy a pintar allí, en vivo, todo el tiempo que dure la exposición dentro de una caja de cristal”.

Mural. En esta pieza conmemorativa del 74 Aniversario del Museo Nacional de Historia “Castillo de Chapultepec” titulada “Visiones”, la artista rinde homenaje a la vieja escuela del muralismo mexicano. ESPECIAL

PARA SABER

Los comienzos

La artista compartió cómo comenzó en el arte, desde el primer acercamiento hasta el momento de decidir dedicarse profesionalmente: “Yo pinto desde chiquitita, desde que era una niña. Por muchos años, aunque jamás dejé de pintar, me dediqué al diseño. Estudié diseño gráfico, diseño industrial. Hacía las dos cosas a la vez, hasta que decidí que ya no podía más estar haciendo otra cosa que no fuera pintar. Esto ocurrió hace 12 años… Desde entonces me dediqué en cuerpo y alma solamente a las artes plásticas”.

Por las circunstancias, antes de estudiar formalmente arte, cursó otra carrera: “La etapa en la que había que decidir tomar una carrera veía que las artes plásticas era algo difícil, lejano de perseguir como carrera. Lo más cercano para mí a la plástica era el diseño. Por eso me decidí estudiar diseño gráfico y diseño industrial. Pero la vida me fue llevando. Cuando terminé la carrera hice un viaje por Europa, y estando en la ciudad de Florencia me volvía loca con tanto arte. Ahí decidí quedarme a estudiar la maestría de artes plásticas en la academia de bellas artes de la ciudad. Estuve dos años y medio haciendo la maestría, pero ya tenía toda la vida estudiando artes plásticas. No tanto en la universidad, pero sí con cursos, trabajando con artistas. Compaginaba las dos cosas hasta que me convencí que lo mío era el arte. Dejé de hacer lo demás para dedicarme de tiempo completo a él”, finaliza.