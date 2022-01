Karla de Lara lleva su arte por Europa

Pendiente de los últimos detalles para su nueva ruta artística, la tapatía Karla de Lara se encuentra con las maletas listas para dar inicio a la movida agenda que tendrá en 2022 y aunque faltan un par de meses para dar el bandezaro oficial a sus exposiciones en Italia y Rusia, la creadora comparte su emoción por regresar a Europa con dos proyectos que llevarán la esencia mexicana.

Será a inicios de marzo de 2022 cuando Karla de Lara se instale en Turín (Italia), en donde exhibirá durante cuatro meses cerca de 25 obras dedicadas a Frida Kahlo, tema central de este encuentro en el que también compartirá espacio -en al menos 100 metros cuadrados- con el legado del fotógrafo húngaro Nickolas Muray, quien fue uno de los principales artistas de la lente en inmortalizar a la mítica pintora mexicana.

En esta exposición que se celebrará en la Palazzina di caccia di Stupinigi también se sumarán atuendos de Kahlo, lo que permitirá un acercamiento particular al espectador sobre el legado e impacto de Frida, teniendo como núcleo a las diversas interpretaciones que Karla de Lara ha trabajado en su trayectoria y que ha sido una inspiración especial para la tapatía.

“Voy con mi colección de estudios de Frida Kahlo y también se van a exhibir fotografías de Nickolas Muray, quien fue un fotógrafo muy reconocido en los años 70, fotografiaba a muchísimas celebridades y fue amante de Frida durante 10 años y él tiene una colección de fotografías de Frida muy importante que le ha dado la vuelta al mundo, además también habrá atuendos originales de Frida”.

Karla de Lara resalta lo significativo de este proyecto al considerar a Kahlo como una de las pintoras más emblemáticas no solo de México y a nivel global, además de ser una inspiración constante por las puertas que abrió para llevar la cultura y raíz mexicana a todo el mundo y principalmente ser el camino para el posicionamiento y reconocimiento de las mujeres artistas.

El Informador

“A mí Frida me gusta como un ícono de mucha fortaleza, que le ha dado a México un lugar en el mundo, ella siempre defendió mucho a nuestras raíces, se vestía de esta manera con la que dignificaba a nuestra cultura, lejos de tratarse se afrancesar en el tiempo que estuvo allá, al contrario, siempre defendió esta imagen de México. Es un símbolo muy importante, en el mundo así la reconocen, como un símbolo de México, del arte y de las mujeres en el arte. Es la mujer más importante que tenemos en México en el arte, en todos lados es la referencia”.

De vuelta a Rusia

Aunque la presencia de Karla de Lara no es nueva en Rusia, la tapatía comparte que esta exposición que se avecina será la primera en hacerlo de manera individual y después de inaugurar su muestra de Frida Kahlo en Turín, llegará Moscú con un nuevo proyecto. La sede de la muestra se dará a conocer en próximas semanas.

“En esta exposición llevaré una serie inédita de retratos de hiper-pop, son rostros anónimos, iré con 20 piezas. Ya había hecho algo en Moscú hace muchos años, pero con ferias de arte, pero ahora es una exposición más importante”.

Tras las exposiciones que tendrá en Italia y Rusia, Karla de Lara resalta ya afinar detalles para llevar su trabajo y nuevos proyectos a espacios de Montecarlo, en Mónaco, además de que su obra expuesta en galerías de Aria en Florencia, Londres y Estambul, pronto reactivarán sus actividades para abrir nuevamente al público sus colecciones y en las que hay obra de la tapatía, en tanto que otra colección de retratos ya está activa en la Galería Corsica, de Los Cabos.

Con agenda llena

En octubre de 2022, Karla de Lara tendrá actividad en Art of the World, galería que la representa en Houston, y aunque hay proyectos que aún están pendientes y que se han pospuesto, como fue el caso de la exposición que tendría en Roma, en el Palazzo delle Esposizioni, y se mantienen cerrados a raíz de la pandemia, Karla de Lara considera que las herramientas digitales y los recorridos virtuales han sido clave para que los proyectos no se detengan y facilitar así el acceso al público a la distancia cuando hay situaciones que no permiten estar presencialmente como audiencia o artista.

“Está muy bien para la gente que no puede estar presencialmente en las exposiciones, deberían mantener ese formato aún cuando se abran los museos, porque hay algunos que definitivamente siguen cerrados, porque yo tenía programado para este pasado marzo en el Palazzo delle Esposizioni, que es el noveno museo más importante del mundo, pero eso se pospuso, aun no se abren fechas, así tengo otros proyectos que por la pandemia se frenaron”.

Tras su reciente visita a París, Karla de Lara tuvo acercamiento con Dominique de Font-Réaulx, curadora del Museo de Louvre, con quien ya analiza la posibilidad de detonar diversos proyectos en espacios dependientes del Louvre: “Estamos planeando qué podemos hacer, a la curadora le interesó mucho mi trabajo, está buscando cuál es el mejor lugar, cómo me pueden apoyar, pero vienen sorpresas”, indica Karla de Lara al compartir que este viaje también marcará la apertura a tener nuevos representantes en Francia.

EL DATO

Con la mira en Zapopan

Además de mantener su exposición permanente en la sala Grand Lounge de Air France-KLM, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), Karla de Lara trabaja en la creación de cuatro murales para el que será el desarrollo habitacional y corredor de arte Art Park, en Zapopan, en donde se sumarán diversos artistas, con expectativa para habilitarlo el próximo diciembre.

“Cada torre albergará arte de un artista diferente, yo estoy haciendo el de la primera torre Bermellón, que tendrá cuatro murales míos muy grandes, de dos a cuatro pisos de altura”.

MQ