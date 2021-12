Karla de Lara lanza su primera colección de NFTs en Miami Art Week

Desde ayer y hasta el 5 de diciembre se llevará a cabo Miami Art Week 2021 (Art Basel y Art Miami). Durante este evento, la artista tapatía Karla de Lara presentará en colaboración con Binance NFT y Art of the World Gallery su primera colección de NFTs llamada “My Digital World”, una colección formada por 16 NFTs únicos.

Actualmente, Karla de Lara es la artista plástica mexicana con mayor proyección internacional y esta vez invita a través de su arte a redescubrir y redefinir los conceptos de arte y realidad al unirse con Binance y crear la primera subasta de obra digital de la artista, convirtiéndose en pionera al ser la primera en exhibir un NFT en el Miami Art Week 2021.

Con esta sinergia Karla de Lara y Binance se posicionan como un puente entre el arte tradicional y el arte digital.

Cabe señalar que a esta iniciativa se une Diego Ramos, socio y director de la prestigiada firma de abogados Ramos, Ripoll & Schuster, quienes lideran el ecosistema legal de las criptomonedas y ahora marcan tendencia apoyando a artistas tradicionales a participar en el mundo de los NFTs. En esta ocasión también se unen Art of the World Gallery, prestigiada y reconocida en el mundo del arte global y Metacube Entertainment, empresa líder en el mundo audiovisual colaborando con Karla de Lara para animar su obra.

Sin duda, las grandes revoluciones surgen a partir de unir los mejores talentos en cada área, como es este el caso: la artista plástica mexicana más relevante, la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande, la galería de arte más prestigiada y reconocida en Estados Unidos, el abogado y experto en criptomonedas más importante del continente y una multipremiada firma de animación digital.

Art of the World Gallery es una de las principales galerías de arte moderno y contemporáneo de los Estados Unidos, que representa a algunos de los artistas y maestros vivos más influyentes de los siglos XX y XXI de todo el mundo. Esta es también la primera vez que Art of the World Gallery exhibirá un NFT como parte de sus exposiciones.

Sobre Karla de Lara

Karla de Lara a menudo es llamada por los críticos de arte internacionales la “Madre del arte pop hiperrealista”. Su trabajo se ha exhibido en más de 37 países, cinco continentes y más de 300 exposiciones individuales en todo el mundo (www.karladelara.com).

Entre sus logros podemos mencionar que es la autora del mural interior más grande de México.

Además, “Visions” fue la primera pieza que formó parte de la colección permanente del Museo Nacional de Historia en los últimos 46 años.

Karla es la primer y única mexicana en ganar el Premio Internacional de las Naciones en la Bienal de Naciones; fue galardonada con el Premio Internacional de Arte Rafaello.

Aunado a lo anterior, fue la primera artista mexicana en recibir el “Premio Internacional Leonardo Da Vinci - The Universal Artist Award”.

