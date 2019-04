Karla de Lara cabalga a la conquista de Italia

No se trata de suerte ni casualidades, la llegada de Karla de Lara a Italia ha sido sorprendente hasta para la misma artista plástica tapatía, quien ha sido premiada con los galardones más importantes de este país europeo que no ha dudado en reconocer el talento de la mexicana.

Tras ganar premios de máximo prestigio como el Premio Bienal de Florencia Leonardo Da Vinci (siendo la primera mujer mexicana en lograrlo), el Premio Internacional “Raffaello”, el Premio Internacional de Arte Palermo y la Bienal de las Naciones en Venecia, ante convocatorias nutridas por más de 500 artistas de todo el mundo, Karla de Lara alista su próxima experiencia en Turín, a donde llegará en próximos días para formar parte de la presentación del nuevo modelo de la marca Ferrari, participación en donde la tapatía mostrará una exhibición especial en honor a esta legendaria casa automotriz.

“Una cosa es pintar y otra es hacer arte. El arte se hace a través del diálogo con el espectador, donde transmites tus emociones, el espectador recibe tu pieza con diferentes emociones, hacen clic en su vida”. Karla de Lara, artista

“Me invitaron para la presentación del nuevo Ferrari Monza SP1, un auto monoplaza del que solo hay 10 en el mundo, en este evento me invitan a pintar un cuadro y exposición para el 6 de abril en Villa Sassi, en Turín. Cada vez que participo en un concurso hay nuevos ojos que me ven y me consideran para nuevos proyectos”.

La artista puntualiza que este tipo de colaboraciones que parecieran ajenas al mundo de la pintura no son nuevas en su carrera, previamente había participado con otras marcas de prestigio que han plasmado su talento durante eventos especiales.

“Son cosas que van sucediendo, una cosa lleva a la otra. El año pasado fue una locura con invitaciones y premios. He estado participando en los concursos que me invitan, ha habido muy buena respuesta hacia mi trabajo. Creo que ha tenido mucho que ver con que tengo una técnica de trabajo nueva, inédita y la han visto muy interesante en Europa y Estados Unidos, ven esa parte de color”.

Profesionalismo y disciplina

Para promover la exposición en Italia, Ferrari intervino la pintura de esta manera. CORTESÍA

Karla de Lara señala que parte fundamental en su carrera ha sido el profesionalismo y dedicación de tiempo completo que ha brindado a cada uno de sus proyectos también respaldados por su manager y esposo, Juan Carlos Fernández de Lara, quien ha sabido encaminar y acercar el talento de la tapatía a las principales plataformas y concursos.

“Él siempre está a la búsqueda de hacer colaboraciones con marcas, va buscando los espacios para que exponga, nivela la parte comercial y las exposiciones, de ir ganando muros en los espacios públicos, eso ha permitido abrir puertas a nivel internacional”.

Karla de Lara puntualiza sentirse feliz de que a través de su historia y legado más personas puedan inspirarse y emprender una vocación artística, sin embargo, detalla que más allá de buscar fama o dinero, es importante que el artista realmente tenga una pasión por el arte para saber cómo encaminar su carrera de manera positiva y redituable.

“Esto es como cualquier carrera en el mundo, tienes que trabajar muchísimo, tiene que ver con muchas situaciones que se van dando en el camino. Hay buenos artistas en Jalisco; siempre he dicho que es donde hay más en el mundo. Se trata de trabajar duro, pero si arrancas esta carrera con esa intención -de fama- será mucho más difícil. Si vas a dedicarte al arte debes tener una pasión que destacar, y que hacerte millonario no sea tu primordial idea. Yo en mi trabajo dejo mis emociones, saco todo lo que tengo y disfruto mi trabajo, hago lo que me gusta todo el día”.

Pintará en vivo

Después de Turín y su dinámica con Ferrari, Karla de Lara va a Roma durante mayo para instalarse en el Museo de Arte Contemporáneo de Roma (MACRO) en el proyecto MACRO Asilo, en donde la artista plástica ofrecerá una experiencia única al brindar la posibilidad de compartir su proceso creativo y de producción iniciando una obra desde cero. “Tendré exposición individual y pintaré en vivo durante una semana en una caja de cristal. Ya había pintado en vivo antes, pero no en estas circunstancias y durante tanto tiempo. Ahora, realizaré una obra de arte completa dentro del museo, la gente podrá ver la exposición y me verá trabajar, sabrán cómo es el proceso de crear una obra, cómo trabaja un artista”.

Promete regresar

Karla de Lara señala que prácticamente su agenda de trabajo está saturada para 2019, pero la inquietud por regresar a su tierra siempre es latente, por lo que no descarta abrir un espacio entre sus compromisos internacionales para ofrecer una nueva exposición en Guadalajara.