Karla Betancourt inaugura “HIPER”

El pasado 9 de febrero fue inaugurada la exposición de la artista Karla Betancourt, bajo el título de “HIPER”. La muestra se encuentra en la galería “Jesús Guerrero Galván” de la Biblioteca Pública del Estado “Juan José Arreola”, parte del Centro Cultural Universitario (CCU) de la Universidad de Guadalajara (UdeG). La muestra está conformada por una selección de obra que parte de las más recientes exhibiciones de la creadora visual.

La muestra estará expuesta hasta el 28 de marzo, en un horario de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas, y sábados de 10:00 a 15:00 horas.

En entrevista con EL INFORMADOR, Betancourt comparte que se trata “de un conglomerado de obra sobre los cuatro ejes que he venido manejando durante mi carrera: globalización, consumismo, industria e hipersexualización; así, el ‘Híper’ viene a hablar de todas las hipertrofias —un fenómeno de crecimiento que daña el sistema desde el cual crece— que se generan en la sociedad, como la inmediatez o la velocidad, que no son eso ya sino híper-inmediatez e híper-velocidad; y lo mismo para la violencia, la producción, el consumo o el capital, todos estos fenómenos de la posmodernidad que, por sí mismos, no son malos pero han crecido hasta un punto en que nos dañan y no nos damos cuenta de ello, o lo percibimos sin decodificarlo adecuadamente”.

De esta forma, detalla Betancourt, “sabemos que ‘algo’ no está bien, en lo sustancial, pero no sabemos cómo mejorarlo. Al final, se remiten estos temas a la crisis de los tres niveles de los que siempre hablo: crisis ecológica, económica y emocional. Y es importante hablar de estos temas; primero, para poder verbalizarlo y, segundo, para visibilizarlos a través de mi trabajo y, gracias a estas bocanadas de reflexión y pensamiento crítico, poder alcanzar alguna concreción en nuestras propias vidas”.

Experiencia y confrontación

Sobre el espacio donde montó su obra, comenta que le interesó “porque es un espacio bellísimo, con una altura de 2.4 metros y a eso se suma su amplitud, son más de 900 metros cuadrados para exhibición. La verdad es un reto para cualquier artista generar tal cantidad de producción. Y justamente, ya que la exposición se llama ‘HIPER’, se busca despertar la mayor cantidad de experiencias estéticas a través de la obra; y que de esa manera se confronte al espectador”.

La exposición, en su conjunto, “es de una calidad artística que se puede ver en cualquier museo de primer mundo; sucede con frecuencia que la gente —en México— viaja a la capital del país o al extranjero para ver grandes exposiciones, un fenómeno que yo misma he vivido. Pero muchas veces no vemos lo que está sucediendo en la escena artística local, y lo que se pretende aquí es demostrar que Jalisco tiene un gran talento emergente”, sentencia Betancourt.