Juan Tovar recibe la Medalla Bellas Artes

El escritor y guionista Juan Tovar dedicó la Medalla Bellas Artes que recibió en reconocimiento por sus aportaciones al arte y a la cultura de México al teatro nacional y a las nuevas generaciones dramatúrgicas.

En declaraciones a los medios, realizada en la Sala "Manuel M. Ponce" del Palacio de Bellas Artes, el también dramaturgo, cuentista y traductor nacido en Puebla el 23 de octubre de 1941 comentó que es un gran honor recibir la presea.

"Me parece importante que el premio Bellas Artes de Literatura se otorgue a una obra dramática, tengo novelas, cuentos y cuando me dijeron de esta medalla pensé que es porque a fines del año pasado el Fondo de Cultura Económica publicó el primer volumen de mi teatro reunido", expresó.

Abundó que esa fue la causa de esta consecuencia y reiteró que es muy importante que se reconozca el teatro como literatura, porque ese ha sido "mi búsqueda en los últimos años, porque teatro no he hecho desde 2010, pero he seguido escribiendo en el Sistema Nacional de Creadores y he seguido escribiendo arte escénico".

Durante la ceremonia protocolaria, Lidia Camacho, directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes, quien entregó la Medalla Bellas Artes a Juan Tovar, mencionó que se trata de uno de los autores más destacados de la literatura contemporánea mexicana.

Destacó que Tovar se ha preocupado de escribir en la mayoría de los géneros: dramaturgia, cuento, novela, ensayo, traducción, periodismo y guión cinematográfico.

"El escritor poblano contó con mentores de la talla de Juan José Arreola, Luisa Josefina Hernández y Emilio Carballido, particularmente este último representó un estímulo fundamental para su creatividad y acompañó de manera cercana los cimientos de su desarrollo", expresó la funcionaria cultural.

Apuntó que Tovar ha expresado que es en la narrativa donde se encuentran sus ideas de manera completa y original, su primera novela "El mar bajo la tierra", publicada en 1967, logró el reconocimiento de la crítica y de escritores como Arreola y Juan Rulfo.

En 1984, la novela "Criatura de un día" significó un parteaguas, no sólo para su carrera sino en opinión de muchos para la novelística contemporánea de México.

Tovar es autor de obras literarias como "La muchacha en el balcón o la presencia del coronel retirado", "Hombre en la oscuridad" y "Los misterios del reino".

También ha escrito una página especial dentro de la dramaturgia mexicana con obras icónicas como "Las adoraciones", "Manga de clavo", "Manuscrito encontrado en Zaragoza", "El monje", "Cura de locura" y "Las adoraciones".