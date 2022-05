Juan Pablo Contreras presenta su "Corazón Azul"

Ofrecer un viaje sensorial por las bellezas de la Costa mexicana es la propuesta que el director y compositor orquestal tapatío Juan Pablo Contreras ofrece en “Corazón Azul”, canción que hoy será estrenada internacionalmente y con la que presenta oficialmente a su agrupación Orquesta Latino Mexicana, con la que agosto del 2021 viajó a Guadalajara para concretar su álbum debut teniendo al Conjunto Santander de Artes Escénicas como espacio de grabación.

Previo al lanzamiento que “Corazón Azul” tendrá hoy 26 de mayo a partir de las 19:00 horas en las plataformas digitales acompañándose por su video musical, Juan Pablo charla sobre los retos que ha significado su nuevo disco que, integrado por 13 temas de su autoría, plantea ser un parteaguas en cómo la esencia e identidad mexicana puede tener nuevas narrativas sonoras con el apoyo de la Orquesta Latino Mexicana, que apuesta por impulsar a jóvenes talentos y modernizar los conceptos de la música clásica.

“Parte de la idea era hacer un disco que no solo fuera grabar el audio, que cada track tuviera un video orquestal. Es algo novedosos que pocas orquestas están haciendo, he visto que Europa, la Filarmónica de Londres lo empezó a hacer, para acercar a la gente un poco más a la música clásica y que no solo la escuchen, sino que vean quién está en el escenario, cómo se hace esta música, qué instrumentos se están tocando, modernizar un poco al género, hacerlo más accesible a la gente”.

Reconocido por el impulso y referencia que en cada proyecto Juan Pablo Contreras hace de su tierra natal, México, como lo ha hecho en “Mariachitlán”, obra nominada al Grammy y con la marcó la reapertura del Walt Disney Concert Hall tras la pandemia, “Corazón Azul” volverá a presumir lo mejor de México y sus estampas culturales.

“Creo que el punto focal, como suele ser en mi música, es México. Cada obra tiene una visión o historia diferente que contar sobre México y en el caso de ‘Corazón Azul’ es el Océano Pacífico, la vida costeña en México, es hacer un viaje por la Costa, del mar, que a la vez representa la aventura de la vida, que hay tormentas, cosas por superar, los diferentes puertos que celebran tu llegada y como al final del día lo que más importa es seguir en el mar, seguir avanzado, navegando”, indica el compositor tapatío.

Apoyado por el ingeniero de grabación y mezcla, Gabriel Castañón, quien dispuso 50 micrófonos para que la Orquesta Latino Mexicana diera cátedra de su nivel de profesionalismo y talento en la realización de su álbum debut, con título aún por definir, Juan Pablo Contreras subraya que este proyecto sonoro es histórico para México, pues desde 1967, es decir, hacer 55 años, el compositor mexicano Carlos Chávez, fue el último compositor nacional en grabar y dirigir un disco orquestal completo con su obra “Seis Sinfonías”.