Juan Carlos Guerrerosantos crea su testamento

Desde pequeño, Juan Carlos Guerrerosantos entendió que sus manos estaban destinadas al arte. Su habilidad con la plastilina y su ingenio para crear todo lo que se viniera a su mente, al paso de los años lo encaminaron totalmente a una vocación artística en la que la cerámica y la pintura se han convertido en sus pilares creativos.

Con su primera exposición individual, Guerrerosantos se instala en la galería de Casa Impronta, donde pone de manifiesto “Testamento”, un grupo de pinturas, cerámica, intervenciones e instalaciones en las que este joven de 23 años de edad desvela no sólo su perspectiva del arte, sino cómo la migraña –que ha padecido por años- y su peculiar manera de captar la luz le permiten llegar a un punto de creación único en el que mezcla la memoria, el dolor y los rostros más importantes de su entorno.

“A principios de 2013 comienzo a padecer migrañas muy fuertes, veía como serpientes de luz de diferentes colores y variaciones, empecé a hacer la representación literalmente de esas migrañas”, explica el artista al detallar las características de las tres testas de cerámica, en las que juega con la luz y sombra que identifica en cada persona.

“De ahí surge ‘Testamento’, que es un testigo de la luz. Estoy dejando ir el origen, es un homenaje, a la migraña. Estoy mostrando un trabajo de seis años y quiero que la gente lo conozca, si lo quien apreciar o criticar está bien”.

La cerámica como materia prima

Para Juan Carlos, la cerámica es sin duda uno de los materiales más nobles con los que un artista puede dar paso a su creaciones, y aunque al inicio esta materia es tan moldeable como se desea, el último proceso al pasar al fuego quita toda posibilidad al artista de modificar su idea iniciar, una técnica que también ha sumado al formato de tríptico tomando como base los tres colores primarios.

Otra de las novedades que Juan Carlos Guerrerosantos mostrará en Casa Impronta como parte de su debut, es “Testamento”, un libro en el que reúne impresiones de las frentes de las personas más significativas de su vida y que de alguna u otra forma lo han animado a no soltar su pasión artística.

“Siempre he tenido un sentido muy propio y muy franco de la belleza, actualmente estudio arquitectura en el ITESO, creo que tengo muy buen gusto, siempre he sido muy manual. Me han cuestionado que si me curo de la migraña quizá pierda este don y visión artística, pero creo que eso viene de las manos, de los sentidos y quizá sin la migraña no lo hubiera explotado así”.

Dispuesto al escrutinio

Para Juan Carlos Guerrerosantos, ser un nuevo talento en la comunidad plástica de Guadalajara es un reto que poco a poco va dominando: “Lo más difícil es despertar como artista, tener el valor y salir a la calle, a una galería, enfrentarte a la crítica, enseñar tu talento. Creer en ti es lo más difícil”.

SABER MÁS

Asiste

Inauguración de “Testamento”, de Juan Carlos Guerrerosantos, en Casa Impronta, ubicado en calle Penitenciaria 414, colonia Mexicaltzingo, a las 19:00 horas. Abierta al público de jueves a domingo.