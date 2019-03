Juan Bastardo, en retrospectiva

Tras la exposición “Sin más que decir” en el Museo de las Artes (MUSA), Juan Bastardo regresa a Guadalajara para sumarse a las actividades del Espacio Tolsá con “Parece que he estado jugando, pero no es así”, muestra en la que el creador tapatío ofrecerá una peculiar retrospectiva de su quehacer artístico en diversas vertientes.

“Después del MUSA, mucha gente cercana tomó como una especie de declaración de mi partida -al irse a radicar a San Diego para estudiar- y ahora con ‘Parece que he estado jugando, pero no es así’ tiene que ver con ese anterior proyecto, en el que la mayoría de personas que conoció mi trabajo tiempo atrás y a la fecha piensan que quizá he estado haciendo eso, jugando”.

Juan Bastardo señala que en sus procesos creativos siempre está latente sobre si la práctica artística no es justamente una especie de juego en el que el creador plantea sus propias reglas: “pareciera ser un tiempo de ocio, pero ese tiempo también es de producción, en el que uno está pensando, replanteando tus propias reglas todo el tiempo para derrotarte a ti mismo, el estar haciendo una propuesta a la que no tenga que volver, que no sea una propuesta cómoda”.

A través de estos ejercicios en los que Bastardo replantea sus procesos es como Juan Bastardo ha logrado forjar un camino único e imponerse a la vez el reto de nunca replicar una fórmula o proyecto que le haya funcionado anteriormente, por más impactante que haya sido.

“Tengo una regla muy clara en la que nunca debo de repetir un proyecto para la misma ciudad, empiezo a sumar todo esto y con la idea de que he estado jugando, pero no es así, hago un recuento que mostraré en el Espacio Tolsá”.

Juan Bastardo puntualiza que si bien siempre deja a la sorpresa lo que serán sus trabajos ya en piso de exhibición, para este nuevo proyecto adelanta que el espectador será partícipe de las piezas que, como peculiaridad, solo estarán expuestas el día de la inauguración el próximo 22 de marzo.

“Simplemente espero que llegue la audiencia y que tenga los peores comentarios, incluso, creo que pueden ser más aleccionadores que los buenos. Mis reglas tienen que ver ante lo que declaro ante el espectador, mi misión siempre es derrotar al visitante, de alguna forma, es una especie de juego, de provocar hasta cierto punto. Estaré jugando con mi propia historia y memoria como productor de bienes culturales, nunca me ha gustado llamarme artista, todos somos agentes culturales en la vida y las clasificaciones como artista tienen ciertas limitaciones”.

Agéndalo

Inauguración de la exposición “Parece que he estado jugando, pero no es así” de Juan Bastardo en el Espacio Tolsá, ubicado en calle Juan Manuel 1058 int. 2, esquina con Av. Enrique Díaz de León, Colonia Villaseñor Centro, el próximo 22 de marzo de 19:00 a 23:00 horas.