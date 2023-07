Jóvenes ganadoras de los Premios Elías Nandino y José Luis Martínez

Dos jóvenes escritoras resultaron ganadoras de dos de los premios literarios más importantes del país, el Premio Nacional de Poesía Joven Elías Nandino, dotado con 100 mil pesos y el Premio Nacional de Ensayo Joven José Luis Martínez, con 70 mil pesos; así, en su edición 2023, los galardones corresponden a Fernanda Ballesteros y Ana de Anda Martínez, respectivamente.

Estos premios, que entrega la Secretaría de Cultura federal a través del Programa Cultural Tierra Adentro y la Secretaría de Cultura (SC) de Jalisco, incluyen además del estímulo económico, la publicación de los textos ganadores por el Fondo de Cultura Económica (FCE), de ese modo la obra de estas jóvenes escritoras será parte del acervo de la casa editorial.

Una poeta de Sonora

En estos términos, “Orquídeas de petróleo” es el título del texto de Fernanda Ballesteros, el cual resultó ganador del Premio Elías Nandino, de entre 286 postulaciones de todo el país. El jurado, integrado por Minerva Reynosa Álvarez, José Eugenio Sánchez Garza y Myriam Moscona, destacó que “tan introspectivos como contundentes, los poemas dan cuenta de un estilo propio mediante juegos de lenguaje y visuales. Un libro bello y terrible”.

Así, la autora explica que “Orquídeas de petróleo” está inspirado en la abuela de su pareja, una mujer de 93 años, hija de sobrevivientes del genocidio armenio y cuyo esposo fue víctima del genocidio en Guinea; de este modo, el libro “fue una necesidad, ¿qué hago frente a tanta tragedia, qué es lo que puedo hacer con este dolor tan cercano a mí? Y de ahí empecé una investigación sobre ambos genocidios, que son injusticias mundiales que aún no se han resuelto, este libro fue como tratar de entender las consecuencias de estas injusticias en la intimidad de una anciana con tanto dolor y también cómo eso se hereda”.

Aunque Fernanda Ballesteros cuenta con dos publicaciones previas de narrativa, esta vez eligió la poesía; indica que “era un tema tan pesado que no podía hacerlo en prosa, lo intenté hacer crónica, casi periodística, pero no pude, siento que necesitaba la poesía, fue la única manera en la que pude contar esta historia para honrar a las víctimas de estos dos genocidios, no sólo a sus víctimas, sino también a las sobrevivientes”.

Chácharas, antigüedades y coleccionistas

Por otra parte, Ana de Anda, ganadora del Premio Nacional de Ensayo Joven José Luis Martínez, presenta a través de seis ensayos una mirada sobre los mercados de pulgas, las antigüedades y los coleccionistas, en su libro titulado “Los Relingos”, que fue seleccionado de entre 46 trabajos y descrito por el jurado como “un libro que combina la imaginación y la buena escritura, a partir de una sólida unidad argumentativa, siendo cuidadosamente escrito, de lectura ágil y estimulante”.

El libro, detalla la autora, “trata sobre mercados de pulgas y cosas viejas, y de cómo la gente establece conexiones muy diversas con las piezas que guarda”; asimismo, revela que para su ensayos parte de algún tianguis o de algún objeto que llamó su atención para hablar de “los puestos de chácharas que se ponen en portales, sobre La Lagunilla y cómo vender cosas viejas ya se hizo de un nicho muy particular y se encareció; hablo sobre los puestos de pacas y por qué compramos y nos vestimos con cosas usadas; sobre el coleccionismo, una actividad en la que caen muchas personas que acumulan cosas y empiezan a sistematizar lo que compran y van guardando”.

Finalmente, Ana de Anda señala que en "Los Relingos" combina experiencias propias, lecturas sobre distintos objetos, comportamientos de la sociedad de consumo y el mundo de los coleccionistas, todo esto a través de un lenguaje muy personal, enriquecido con citas y lecturas muy diversas.



FERNANDA BALLESTEROS (Hermosillo, 1991)

Es residente en Le Consulat en París hasta junio 2023, como escritora y pintora. Publicó “Segunda virginidad” (Paraíso Perdido, 2021), ilustrado por Jan Melka; y “Arigatou goza-y-más” (Elefanta/ ISC, 2019), ilustrado por Israel Urmeer, premiado en el Concurso del Libro Sonorense en el género de Crónica y traducido al inglés por Sendb00ks, en 2021. En 2020 ejerció como Jefa de Literatura y Bibliotecas del Instituto Sonorense de Cultura (ISC). Es también documentalista, artista plástica y performer.

ANA DE ANDA (Ciudad de México, 1992)

Es licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas y maestra en Letras Mexicanas, ambas por la UNAM. Fue becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas (FLM) en 2016, y del programa Jóvenes Creadores del SACPC (antes FONCA) en 2021. Ha colaborado en Nexos, Revista de la Universidad de México, Tierra Adentro y Río Grande Magazine.