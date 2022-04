José de Jesús Olivares Rodríguez lleva al FCZsus “Metafragmentos”

En el marco del Festival Cultural Zacatecas 2022 (FCZ), hoy martes 12 de abril se inaugura en el Museo El Universo de Pedro Coronel, la reciente exposición del artista jalisciense, José de Jesús Olivares Rodríguez, titulada “Metafragmentos”. El acto protocolario comenzará a las 19:00 horas. Dicha muestra permanecerá abierta hasta el 31 de mayo en la sala de exposiciones temporales.

El concepto de fragmentación ha sido una constante en la obra abstracta del artista. Sin embargo, el espectro de su proceso creativo ha ido ampliándose con el paso del tiempo. Desde Zacatecas, el artista habla en entrevista para EL INFORMADOR sobre cómo la inspiración lo ha llevado a este momento clave en su carrera.

“Mi obra, ya de unos años para acá, como que tiene su origen en todas esas cosas que veo en la calle. A mí me gusta mucho caminar por Guadalajara, ahí nací y he vivido toda mi vida, salvo unos años que viví fuera, se puede decir que soy citadino. Y lo que he visto toda mi vida son construcciones, fachadas, grietas de muros y edificios abandonados. Y de todo esto que veo en la ciudad, tomo aquellos elementos que me interesan por la forma misma que tienen”.

Parte de la obra. Uno de los grabados presente en la exposición de José de Jesus Olivares Rodríguez. Cortesía

Por ejemplo, si desarrolla una línea quebrada, es porque la relaciona o la saca de una escalera. “Pero yo no quiero dibujar escaleras, sino (trabajar) con las líneas y las texturas… y con eso trato de componer una pieza que sea agradable a la vista”.

En sus primeras piezas, el concepto de la fragmentación lo trabajaba en la selección de un espacio continuo, extendiéndose más allá del límite del lienzo. Después, dicha idea la desarrolló empleando formas y estructuras compositivas fragmentadas.

Ahora, en la presente muestra, retoma el concepto en un nuevo sentido: la desarticulación de la obra que se suponía acabada y su incorporación dentro de una nueva, reestructurando parcial o completamente la composición original.

“Son fragmentos de los fragmentos, grabados intervenidos, deconstruidos y vueltos a construir de otra manera”. Son 36 piezas de pequeño formato las que se exhiben, están trabajadas en acuarela, acrílicos, tintas y lápices. Olivares Rodríguez espera poder presentar la exposición en Guadalajara.

MQ