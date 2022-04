José María Murià explora Jalisco por dentro y por fuera

Apenas presentado el pasado miércoles 6 de abril, ante un auditorio lleno en El Colegio de Jalisco, el libro “Jalisco por dentro y por fuera. Límites y divisiones territoriales” (2022), del Dr. José María Murià, significa la actualización de un texto que vio la luz en la década de los setenta pero que se ha transformado a lo largo de los años para, en esta edición, no sólo ofrecernos una visión pertinente y contemporánea de la geografía histórica de la entidad sino, como el propio autor destaca, ayudar a comprender a sus lectores por qué “más que las líneas, importan más los puntos en el mapa”.

En este sentido, el historiador aclara que pensó que esta edición fuera “utilitaria”, y detalla, “ya voy a cumplir 80 años, creo que será mi último libro formal, me dio más trabajo que los anteriores; quizá ahora convengan proyectos más pequeños, que uno comience y termine rápido”.

La forma rara

Existe un detalle particular: esta publicación es, asimismo, “mi primer libro; en 1976 hice un libro que se tituló ‘Historia de las divisiones territoriales de Jalisco’ (INAH), del cual saqué bastante información para éste. Ahora, antes de ser estudiante de historia y posteriormente maestro, fui agente viajero; iba por estos pueblos de Dios -hasta Mazatlán- vendiendo; esto quiere decir que conocí el Estado como pocos historiadores (que, en su mayoría, se encierran en su cubículo y se enfocan en la pura lectura)”.

Ese “conocimiento del paisaje”, que todos los nombres que aparecen en este libro “me suenen conocidos, porque de todos he oído hablar o en casi todos he estado, es prueba de que la vida misma me llevó a que mi primer trabajo me lleve a tratar de explicarme por qué Jalisco tiene esta forma tan rara. Recorrer este paisaje y sumergirme en los archivos me llevó a hacer el primer libro”.

Un texto especial

El Dr. José María Murià también, para una “ostentosamente impresa” edición que se publicó en 1982 por parte del IMSS, escribió una colaboración para uno de los dos gruesos volúmenes (y una caja de mapas) de “Territorio Nacional”, el tomo 2, donde hay un escrito sobre cada Entidad del país; “el coordinador de la obra, Lenin Molina, me dio a leer el texto que se había preparado para Jalisco -por si había algo qué corregir- y le dije que era la cosa más horrorosa que había leído” sobre el particular.

Y es que, detalla el doctor, “la historia de Jalisco tiene un cambio enorme a partir de los años 50 del pasado siglo; el caso es que quien hizo el trabajo sobre este estado -Cecilia Brown Villalba- consultó libros muy antiguos. Yo dije, quizá por error, que salía mejor hacerlo todo de nuevo que corregir aquello; al fin, a pesar de las prisas por el fin de sexenio, conseguimos una mecanógrafa y pude entregar el texto a tiempo (que era una síntesis de la investigación que había hecho)”.

Síntesis y contundencia

Con todo, explica Murià, “a veces muchos autores nos quedamos a medias, porque se realiza la labor de forma minuciosa y luego nadie lo puede leer porque es un texto para profesionales o la distribución no es la adecuada; falló tal vez la difusión de esa información, pero ese trabajo me ayudó a darle una estructura más sólida (y el texto tuvo después otras dos ediciones más)”.

El historiador, claro, también refiere que en 1991, “durante el gobierno de Cosío Vidaurri, los Estados de Colima y Nayarit iniciaron un conflicto por los límites, se nombró una comisión y me incluyeron porque era alguien que tenía la ‘película’ clara sobre aquellos enredos (muy respetuoso con Nayarit, cuya comisión la encabezó el historiador don Salvador Contreras). Los conflictos acabaron, a Cosío lo corrieron del gobierno, pero aquello me obligó a sistematizar un poco más, en términos contemporáneos. Nuevos datos caían en el cajón y un bien día lo saqué para buscar esas cosas, para hacer este libro, que es también una síntesis, pero más contundente. Yo estoy orgulloso de mi libro, contiene datos recientes y mapas”.

Puntos y rayas

Sobre la labor de geógrafos profesionales, comenta Murià, “les encanta hacer rayas, y no se especifica de dónde sacan que va para allá o para acá la línea; y es que entonces no importaban lo que hoy revela un mapa nuevo. Aquí los mapas están sin límites, son los puntos los que importan, es decir, qué lugares que corresponden a cada alcaldía mayor o corregimiento”.

Es aquí que vale hablar del por qué “importan los puntos y no las rayas, estas últimas se mueven, los puntos, no. Y los puntos son las rancherías, pueblos, haciendas, etc. Eso hay que precisar, a quien corresponden los puntos antes de trazar las líneas. A partir de ahí, se pueden establecer con mejor precisión los límites. Pero hay que trabajar en la búsqueda de los puntos”.

A diferencia de otros proyectos realizados “con el chicote”, el doctor asegura: “me gustó mucho hacer este libro, porque fue con calma. Yo estoy contento, aunque me temo que si vivo un poco más y, en unos cinco años, vuelvo a leerlo, tal vez me avergüence algo, como siempre pasa. Pero de momento estoy feliz, y creo de buena fe que puede ser de utilidad para el proceso siguiente, que debe suscitarse con seriedad, de definir los límites de los municipios”.

Ahora bien, la importancia de establecer límites para las sociedades, refiere Murià, “es porque marcan el espacio, la propiedad; sobre todo para aquellos a quienes les interesa su territorio (como yo), como algo nuestro”, aunque también la historia detrás de estas zonas limítrofes explican parte de la evolución de nuestra identidad, algo que estuvo siempre entre las preocupaciones del autor al encarar este trabajo “quizá por jalisciense, por contradictorio, pero siempre he visto que Jalisco tendría la posibilidad de ejercer una mayor soberanía; creo que los jaliscienses hemos perdido fuerza en el espectro nacional, hay un respeto implícito que se ha perdido. En mi opinión, lo único que nos mantiene a flote en cuestión de prestigio es la universidad” que, por cierto, al lado del INAH, El Colegio de Jalisco y el gobierno estatal, colabora en la edición de “Jalisco por dentro y por fuera. Límites y divisiones territoriales”.

Presentará “Un caballito de tequila”

El Dr. José María Murià presentará el libro “Un caballito de tequila” (2021), editado por la Academia Mexicana de la Historia y la Secretaría de Educación Pública este sábado 30 de abril en la Tradicional Maestranza (C. Maestranza 179, Zona Centro, GDL). La cita es a las 12:00 horas.