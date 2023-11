José Guadalupe Flores celebrará sus 50 años de trayectoria con la OFJ

Este jueves 16 de noviembre a las 20:30 horas y el domingo 19 de noviembre a las 12:30 horas en el Teatro Degollado, se pondrá en marcha el cuarto programa de la tercera temporada de la Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ), la cual tendrá como director huésped, a José Guadalupe Flores y como solista a la violinista Angélica Olivo, quienes desarrollarán un programa con piezas de Manuel Cerda, Piotr Ilich Tchaikovsky y Vasily Kallinikov.

José Guadalupe Flores, quien está celebrando 50 años de trayectoria como director de orquesta y quien se ha distinguido por realizar importantes estrenos de obras escritas por compositores mexicanos, regresará al Teatro Degollado para dirigir otro estreno mundial: la Suite Sinfónica Bicentenario del renombrado compositor jalisciense Manuel Cerda, pieza que abrirá este cuarto programa.

En tanto, la co-concertina de la OFJ Angélica Olivo, quien ha tenido una relevante trayectoria musical, presentándose en varias ciudades del país recientemente, ejecutará los tres movimientos del concierto para violín y orquesta de Piotr Ilich Tchaikovsky. La velada culminará con la Sinfonía núm. 1 en Sol menor de Vassili Kalinnikov.

En entrevista con EL INFORMADOR, el maestro Flores recordó que hace unos años hizo un par de conciertos con el Mariachi Vargas y la OFJ, pero hacer un programa dentro de una temporada de la filarmónica, “es la primera vez en muchos años”, resaltó. “Estoy muy contento de ello porque para mí representa un importante hecho, porque para mí este es el último concierto del año que estoy desarrollando por mis 50 años como director de orquesta y lo más lindo del asunto es regresar a mi casa donde comenzó esta aventura de cinco décadas, justo en el Teatro Degollado”.

Originario de Arandas, Jalisco, recordó que ha sido director de las orquestas más importantes en el país y también ha hecho gran trayectoria en el extranjero, “he tenido una actividad muy importante dentro de mis años como director”. Sobre los recientes ensayos con la OFJ destacó que fue muy agradable constatar el colaborar “con una gran orquesta (donde los músicos) son muy dedicados”.

En cuanto al repertorio que se ejecutará, recordó que desde que lo llamaron supo que se estaban haciendo obras de compositores jaliscienses. “Y yo sugerí que pusieran al maestro Manuel Cerda, quien hizo una obra para el festejo de los 200 años de Jalisco, es un obra complicada porque el maestro Cerda es un compositor muy contemporáneo y a pesar de las complejidades importantes que tiene ésta, tuvimos un muy buen trabajo en los ensayos”.

Sobre el concierto para violín y orquesta de Tchaikovsky, que será ejecutado por Olivo, recordó el maestro que se trata de “una obra muy linda y muy gustada por el público en general del mundo entero. Y terminaremos con una obra que no es del repertorio usual, la Sinfonía núm. 1 en Sol menor de Kalinnikov es muy linda y romántica. Este compositor fue más o menos contemporáneo de Tchaikovsky, que aunque no fue su alumno, tuvo alguna relación con él y su trabajo es maravilloso”.

También agradece al maestro José Luis Castillo, director artístico de la OFJ por haberlo invitado a participar en esta reciente temporada de la filarmónica, “donde yo estoy encantado de estar de nuevo en mi casa y en mi ciudad donde yo comencé a estudiar la música y donde emprendí mi primer concierto como director de orquesta”.

Tras este aniversario tan memorable, comparte el maestro que desea seguir dirigiendo como hasta ahora, así que no le gusta hacer planes y mejor prefiere dejarse sorprender, “como ya no tengo una orquesta fija, estoy a expensas de las invitaciones que me hagan en cualquier parte, y cuando esto sucede, aceptaré e iré, porque será el futuro de mi vida”.

¿Quién es José Guadalupe Flores?

José Guadalupe Flores inició sus estudios musicales en la Escuela Superior de Música Sacra, en la Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara (UdeG). Más tarde en la Musikhochschule de Saarbrücken, en Alemania. Auspiciado por el British Council, trabajó intensamente la dirección de orquesta con el maestro Ezra Rachlin, en Londres, Inglaterra.

Considerado uno de los directores más importantes de América. Hizo su debut con la orquesta sinfónica de Guadalajara en 1973 y a partir de ahí su carrera ha sido una cadena de éxitos que la llevaron a dirigir además de todas las orquestas sinfónicas mexicanas, en el ámbito internacional, las orquestas de: Victoria BC, Canadá, la Filarmónica de Macedonia en Skopje, Yugoslavia, las sinfónicas de, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Arequipa, Perú, Mendoza en Argentina, dos en Brasil, siete orquestas en Estados Unidos, y más recientemente en Polonia, Croacia, Rusia y Corea del Sur.

Director titular de las orquestas: Orquesta de Cámara de Bellas Artes, Sinfónica Nacional, Sinfónica de Guadalajara, Sinfónica de Xalapa, Filarmónica de Jalisco, Orquesta Petrobras de Río de Janeiro y Filarmónica de Querétaro, esta última de septiembre de 1998 a abril de 2017, con la que dio gran impulso y difusión de la música sinfónica, de los grandes maestros incluyendo la música mexicana.

