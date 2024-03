José Fors lleva su primera colección “Caragrande” al MUSA

El artista plástico y músico, José Fors, celebra 45 años de trayectoria con su primera colección llamada “Caragrande”, 14 pinturas de gran formato que se exhibe en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara (MUSA). La exhibición estará abierta al público desde mañana viernes 15 de marzo, hasta el próximo 12 de mayo del presente año. La inauguración es hoy por la noche.

Recuerda el artista, nacido en La Habana Cuba, que este proyecto comenzó hace siete años con dos piezas, pasado el tiempo, tomó la decisión de desarrollar su primera colección. “Cuando iba a medio camino, mi esposa Vera me dijo que esto lo tenía que ver la gente porque era otro rollo. Yo estaba bastante alejado de las galerías y museos en los últimos años, trabajando en mi taller y exponiendo en él, pero bueno, a Vera se le mete una idea en la cabeza y no hay quién la saque de ahí. Entonces, agradezco a mi mujer por querer festejar mis 45 años”.

Señala que este proyecto es muy importante para él, porque con anterioridad ya había intentado hacer una colección, pero “me distraía a medio camino, me aburría de hacer lo mismo y por angas o mangas nunca había hecho una colección”. En estos cuadros de gran formato, la piel, sus rasgos, sus expresiones y características, son las protagonistas a través de personajes que Fors quiere, admira y respeta, como su esposa, su hijo y amigos como Carlos Avilez, bajista de Cuca.

“La mayoría son amigos, conocidos y gente que su cara me dijo algo y que sabía que eso iba a funcionar para esta colección. El último cuadro que hice fue el de mi hijo, y es la única persona joven que pinté. Y dije… ‘no, pues va a estar lisito’, y no, hasta en mi hijo hay una pequeña historia de 11 años que ahí está escrita”.

Resalta que la premisa de esta colección surge a partir de concentrarse en la piel, cuadro por cuadro a través de cada obra en particular, “y después resolver el problema de cómo se iban a mover estos cuadros, tanto tridimensional como bidimensionalmente. El meterte en el universo de un cuadrito y solo ver la textura de la piel, es todo un viaje, ves paisajes y la historia del personaje (por ejemplo) en un cachete (risas). También, en estas épocas somos muy enemigos de las imperfecciones de la piel, que a mí desde niños siempre me han fascinado las arrugas, desde siempre veo mucho ahí, creo que nos dan mucho carácter y mucha historia, que cuando las dejamos ser, se nota mucho más una paz interna de estas personas que no se hacen nada en el rostro y que toman con orgullo los años que han vivido y la historia que está escrita en su caras”.

El enfoque de su proceso creativo

José Fors compartió que desde que inició en las artes plásticas, su tema principal ha sido el rostro humano, “he trabajado la figura y otras cosas, pero básicamente el rostro humano es la ventana, lo primero que vemos y vibramos de una persona, como dicen… ‘los ojos, son las ventanas del alma’, que yo no creo en ella, pero bueno, (sí) son las ventanas a algo interno”.

José confesó también que el dibujo es lo que lo ha apasionado toda la vida y “ha sido la constante, la línea, aunque me vaya a cosas más abstractas o lo que sea. Y creo que hagas lo que hagas en las artes plásticas, saber dibujar no molesta, es una gran herramienta que todos los artistas plásticos deberíamos de tener”.

También recordó que con esta colección, sí trabajó en su computadora. “No estoy peleado con la tecnología, es otra herramienta nada más, pero cuando es la única, sí me molesta un poco y se nota. Esta colección para mí es una manera de decir que yo sí veo un gran valor en lo artesanal de las artes plásticas, ese cariño de estar ahí observando la naturaleza y las cosas como son, tratando de meterme un poco más allá. Creo en la historia del arte y en el dibujo como una herramienta fundamental”.

Reconocen su labor

Maribel Arteaga Garibay, directora del MUSA, expresó que Fors es muy cercano a la UdeG, quien recordó que en 1982 tuvo una exposición en una galería universitaria y que cuando éste cumplió 25 años de trayectoria, celebró este acontecimiento en el MUSA. Y ahora, 20 años después, el artista regresa al recinto con “Caragrande”.

“La obra de José Fors es parte de la colección fundacional del MUSA, constituida en 1994 y ahora contamos con más de 200 piezas entre artistas jaliscienses, nacionales e internacionales”. Y precisamente, la directora recordó que en el acervo está el óleo “La daga”, el cual Fors donó a la UdeG más dos estudios de la misma pieza. “El óleo se encuentra registrado en el catálogo documentado que nos hizo favor de hacer Fernanda Matos Moctezuma en el 2016”.

Por su parte, el coordinador de Artes Plásticas, Visuales y Digitales de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Duarte, refrendó que José Fors es uno de los personajes más queridos de la ciudad, reconociendo su gran capacidad técnica del dibujo con una visión sobre el cuerpo y el individuo.

“José tiene una capacidad de crear imágenes contundentes que llevan al espectador a transitar en reflexiones profundas y sobre la misma condición del ser. En esta ocasión, en ‘Caragrande’, José nos vuelve a demostrar la gran capacidad técnica y discursiva que tiene. José en cada uno de estos cuadros, más que retratar la epidermis, retrata la entraña, retrata todo lo que hay detrás de la piel como la historia de vida y el transitar por distintos universos y hace de cada pieza una obra excepcional”.

José Fors con Maribel Arteaga, directora del MUSA y con Ricardo Duarte, coordinador de Artes Visuales y Plásticas de Cultura UDG. EL INFORMADOR/K. ESPARZA

