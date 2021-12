Jorge Ramos, periodismo desde la resistencia

u experiencia en el periodismo le ha creado un carácter implacable cuando se trata de encarar la verdad, pero sobre todo, cuando Jorge Ramos está de frente a la mentira, no hay intimidación que lo frene para llevar hasta las últimas consecuencias una de sus más grandes pasiones: la investigación política y social.

Tras protagonizar una de las entrevistas más polémicas durante 2019, al encontrarse personalmente con Nicolás Maduro -en Venezuela-, el periodista Jorge Ramos decidió compartir en su más reciente libro “17 minutos. Entrevista con el dictador”, su experiencia y los contextos, previos y posteriores, que se desataron ante lo que él llama un dictador, con quien había acordado una entrevista de al menos media hora y que terminó siendo sofocada violentamente a los 17 minutos ante los críticos cuestionamientos del periodista.

“Durante la pandemia lo que hice fue escribir un libro. Era algo que tenía pendiente, he tenido entrevistas muy malas, donde los presidentes se paran y se van, pero nunca he había tocado una entrevista donde me robaran el equipo, las tarjetas de video, donde me detuvieran y deportaran solo por hacer preguntas”, recuerda Jorge Ramos sobre su encuentro con Nicolás Maduro en febrero de 2019.

En su regreso a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Jorge Ramos es puntual al señalar que a su parecer el periodista no debe ceder a la neutralidad cuando están de por medio violaciones a los derechos humanos en las dictaduras.

“En esta entrevista tomé partido, no puedes entrevistar de la misma manera a un dictador que a una víctima de su dictadura. La idea era dejar de ser neutral con el dictador, desde un principio llegar y decirle ‘usted no es el presidente legítimo, usted es un dictador’, creo que eso es lo que nos toca a los periodistas, si somos contra poder estamos haciendo bien nuestro trabajo, y en este caso se trataba de presentarme ante Nicolás Maduro como un opositor”.

La pregunta clave

A la par de memorar momento por momento los días y situaciones previas a su llegada a Venezuela para encontrarse con Maduro, Jorge Ramos charla sobre el proceso de análisis que realiza con rigurosidad para estructurar las preguntas que realizara en una entrevista de esta naturaleza, por lo que escoger la pregunta clave para dar inicio a la conversación es fundamental para determinar el ánimo y transformación que tendrá la entrevista.

“Todo entrevistado tiene partes en las que se rompe y creo que Nicolás Maduro se rompía en los asesinatos de los cuales él es responsable, en las torturas en los prisioneros políticos, eran temas en los que -yo- tenía que entrar forzosamente, pero en la primera pregunta yo tenía que establecer que no era un legítimo y que era un dictador. No permitirle al dictador hablar ininterrumpidamente por muchos minutos, porque deja de ser una entrevista y se convierte en un discurso, yo sabía que después de la primera pregunta tenía que interrumpirlo inmediatamente, empezar a cuestionarlo en cada cosa que dijera”.

Ante el cuestionamiento de si el periodista puede ejercer su labor sumando el activismo, Jorge Ramos enfatiza en que el periodismo, dentro de sus principales funciones y objetivos será cuestionar a quien tiene y monopoliza el poder.

“Quienes nos acusan de activistas tratan de desacreditarnos, pero creo que una función fundamental del periodista es cuestionar a los que tienen el poder siempre y eso no te convierte en un activista. No es lo mismo entrevistar a un dictador que a una víctima de su dictadura, creo que yo no hubiera hecho bien mi trabajo si yo no cuestiono a un dictador. Hay ciertos momentos en los que no podemos ser neutrales en casos de racismo, discriminación, corrupción, mentiras públicas, violación a derechos humanos”.

