Jorge Ramos sale en defensa de Carmen Aristegui

Jorge Ramos salió en defensa de su colega, Carmen Aristegui, luego de que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declarara que la periodista y la revista Proceso nunca han hecho un periodismo en favor del pueblo.

A través de sus redes sociales, Jorge Ramos declaró que el trabajo del periodista es cuestionar a los que tienen poder y agregó que México es uno de los países más peligrosos para los periodistas y "hay que protegerlos".

"Ante los ataques de hoy, yo estoy con Carmen", expresó el también presentador de noticias de Univisón.

Luego de que "Proceso" y el portal "Aristegui Noticias" publicaron el reportaje "Sembrando Vida y la fábrica de chocolates", que plantea que el programa insignia del Gobierno tiene un particular impulso en Tabasco y beneficiaría a los hijos de AMLO y a su fábrica de chocolates "Rocío", el Presidente de México dijo durante la "mañanera" de ayer lunes que lo publicado por la revista y por Carmen Aristegui "no es cierto".

"No tenemos identificación, no hay simpatías. Carmen Aristegui, pues escribe en Reforma y pues pertenece al grupo que apoya al bloque conservador. Entonces nada más aclararlo porque ya no estamos en los tiempos de la simulación (...) Pero era una especie de paladina de la libertad y yo tengo otra opinión porque cuando nosotros estábamos en la oposición, me entrevistaba una vez cada seis meses y buscaba ponerme en entredicho como buena periodista conservadora", declaró López Obrador.

Carmen Aristegui responde a AMLO

Al respecto, Carmen Aristegui proyectó en su noticiario el reportaje que publicó en colaboración con Proceso y envió una respuesta a López Obrador: "En Aristegui Noticias no estamos ni a favor ni en contra de su movimiento. Este espacio es, simple y sencillamente, eso, un espacio de periodistas".

"Y yo le mandaría un último mensaje al Presidente López Obrador: usted sabe que lo estimo, estimo su larga batalla por llegar a la Presidencia de la República, pero ¡sereno, moreno! Lea el reportaje y ya luego platicamos. Y dígame usted si hay algo o no de qué preocuparse de la actividad empresarial de sus hijos", agregó la periodista.

